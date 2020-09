Vehlefanz

Die Bauarbeiten auf dem Vehlefanzer Schulhof kommen voran. Neben der Nashorn-Grundschule entsteht ein Erweiterungsbau. In diesen Tagen beginnen die Hochbauer ihre Arbeiten, teilte Oberkrämers Bauamtsleiter Dirk Eger am Montag mit. „Unser Plan ist weiterhin, im Oktober in den Herbstferien das Gebäude zu montieren.“ Nach jetzigem Stand könne diese Planung auch eingehalten werden.

Der Aufbau und die Montage der Module für den Schulbau erfolge in den Ferien, um den reibungslosen Ablauf nicht zu gefährden. „Die Module kommen auf Sattelzügen“, so Dirk Eger. Dann sei die Zufahrt zur Schule zeitweise komplett dicht. Im laufenden Schulbetrieb sei das kaum möglich. „Deshalb muss das in den Ferien stattfinden.“

Weil wegen der Bauarbeiten für das zusätzliche Schulgebäude auch der Parkplatz östlich des Geländes blockiert ist, fehlen gerade am Morgen Stellplätze, wenn die Kinder zur Schule gefahren werden. Deshalb hatten Schule, Ordnungsamt und Polizei eine große Informationskampagne gestartet, damit rund um das Schulhaus am Morgen kein Chaos entsteht. So sind die Eltern gebeten worden, das Auto auf dem Netto-Parkplatz an der Lindenallee abzustellen und die Kinder entweder zur Schule laufen zu lassen oder sie von dort aus hinzubringen.

Baustelle an der Schule. Quelle: Robert Roeske

Vier Wochen nach Schulstart sehen die Bilanzen positiv aus. „Wir waren die ersten zwei Wochen täglich da“, sagte Dirk Eger, der auch das Ordnungsamt in Oberkrämer leitet. „Es herrschte eine tolle Disziplin, da konnten wir nicht meckern, die Hinweise wurden wahrgenommen.“ Es sei schön zu sehen gewesen, wie sich am Morgen die Karawane von der Lindenallee auf zur Schule machte. Auch die Verkehrsgeländer an der Ecke Lindenallee / Bärenklauer Straße hätten sich bewährt. In den vergangenen 14 Tagen habe es sporadische Kontrollen gegeben. „Wir müssen zusehen, dass wir uns auch mal in zivil hinstellen und keine gelben Westen tragen, um zu sehen, wie sich Eltern und Kinder dann verhalten.“

Eine Beschwerde habe es gegeben, weil ein Privatparkplatz blockiert werde. „Die Verkehrsteilnehmer müssen aber auch die Chance bekommen, wahrzunehmen, dass es sich um einen privaten Parkplatz handelt“, so der Ordnungsamtschef. Es würde ein entsprechender Hinweis fehlen.

Revierpolizist Ralf Neumann sprach auch Schulkinder an. Quelle: Helge Treichel

Auch die Polizei zieht ein positives Zwischenfazit. „Die Situation ist immer noch zufriedenstellend“, sagte Ariane Feierbach, die Pressesprecherin der Direktion Nord, am Montag. Der Sammelparkplatz in der Ortsmitte von Vehlefanz werde gut genutzt. Es würden nicht mehr so viele Autos zur Schule selbst fahren. Aber nicht nur das: „Viele Eltern lassen ihre Kinder auch mit dem Rad zur Schule fahren.“ Die Zusammenarbeit mit Ordnungsamt und den Bärenklauer Sicherheitspartnern habe sich ausgezahlt. „Das ist aus Sicht der Polizei sehr, sehr gut gelaufen.“ Die Situation werde weiter beobachtet, und sollte sie sich wieder verschlechtern, „werden wir wieder aktiv eingreifen.“

Schulleiterin Manuela Schulz hatte sich schon zu Beginn der Sicherheitsaktionen rund um die Schule zufrieden über den Ablauf geäußert.

Sieglinde Heymann, die Leiterin der Bärenklauer Sicherheitspartner, sieht die Aktion auch als vollen Erfolg. Erstmals war die Gruppe aus dem Nachbardorf bei einer solchen offiziellen Sicherungsaktion mit dabei. „Wir wurden immer begrüßt, viele Eltern haben sich bedankt, dass wir da waren“, erzählte sie am Montag. Aufgefallen ist den Sicherheitspartnern, dass die Tempo-30-Begrenzung in der Lindenallee insbesondere in Richtung Schwante oft nicht eingehalten werde.

Von Robert Tiesler