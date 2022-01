Vehlefanz

Viele Restaurants befinden sich durch die aktuellen Coronaregeln in einer Krise. Es bleiben Besucher aus, es muss gespart werden. Haben jetzt die Fast-Food-Restaurants in der Hinsicht eine neue Masche?

Neulich am Abend Burger King am Autohof Oberkrämer in Vehlefanz. Für die Kunden ist es zur Normalität geworden, dass man am Automaten bestellt. In meinem Fall gehört dazu, dass ich das Getränk ganz gerne ohne Eiswürfel bestelle, so auch diesmal.

0,4-Liter-Becher mit 0,5-Liter-Getränk?

Als ich mit dem Tablett und meinem gekauften Menü am Sitzplatz ankomme, stutze ich: Zum großen Menü gehört ein 0,5-Liter-Getränk. Vor mir steht aber ein 0,4-Liter-Becher. Ich gehe damit zurück zum Tresen.

Dort hat man eine sehr interessante Erklärung: Das soll so sein. Wenn man ein 0,5-Liter-Getränk ohne Eiswürfel bestellt, bekommt man einen 0,4-Liter-Becher, der aber höher abgefüllt ist als es die 0,4-Liter-Markierung anzeige. Interessant! Ich kann das nicht so richtig glauben. Aber der junge Mann hinterm Tresen antwortet, dass er ja am Automaten die 0,5-Liter-Taste drücke, und außerdem habe man Lieferengpässe. Worauf diese sich beziehen, bleibt allerdings unklar, aber angeblich habe man seitens Burger King alles richtig gemacht. Was aber gegenüber dem Kunden trotzdem nicht in Ordnung ist, ihm nun einen 0,4-Liter-Becher zu geben – es macht auf jeden Fall einen falschen Eindruck. Ich hätte mir, weil der Tresenmann mir die Abfüllung gezeigt hat, diesen zweiten Becher sogar noch mitnehmen können, aber ich verzichtete, was zugegebenermaßen etwas bockig war.

Passen 0,5 Liter in einen 0,4-Liter Becher? Der Test!

Aber ich nahm den Becher mit nach Hause. Ich wollte das mit eigenen Augen sehen. Ich füllte also den Becher mit Wasser fast ganz voll und leerte den Inhalt dann in einen Messbecher. Und tatsächlich: Es passen 0,5 Liter Flüssigkeit in diesen 0,4-Liter-Becher. Ich staunte. Ein bisschen unclever in Sachen Marketing ist es dennoch, diese 0,5-Liter-Bestellung in einem Becher rauszugeben, auf dem aber 0,4-Liter-Marke angegeben ist.

Von Robert Tiesler