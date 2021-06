Vehlefanz

Ein eigener Gemüsegarten. Die Kinder der Vehlefanzer Kita „Krämer Kids“ haben in diesem Jahr eine vollkommen neue Aufgabe bekommen – die sie sichtlich gern absolvieren. Jeden Tag stehen sie vor ihren Beeten, sie gießen, sie ziehen das Unkraut raus – und irgendwann kann geerntet werden.

„Wir hatten schon mal einen Gemüsegarten, der ist aber nicht mehr bewirtschaftet worden“, erzählt Erzieherin Monique Ewest. Den Kindern mache das nicht nur Spaß, es sei auch lehrreich. So steht auf dem Hof ein Insektenhotel mit diversen Tieren. „Wir haben ein bisschen auf den Marienkäfer gehofft.“ Die Kinder würden wissen, dass wir Insekten brauchen und dass man sie nicht einfach töten dürfe. „Sie sind wichtig für Blumen und Menschen, das zieht sich wie ein roter Faden durch.“

Gekostet werden darf auch! Quelle: Robert Roeske

Der „Kita-Garten“ ist kein Projekt, das irgendwann wieder beendet sein werde. Es solle von Jahr zu Jahr weitergetragen werden. „Dadurch können wir den Kindern auch die Jahreszeiten verdeutlichen.“ Viele Kinder würden heute nicht mehr wissen, wie das Gemüse in Wirklichkeit wachse und wie es in ungeerntetem Zustand aussehe. „Letzte Woche haben wir Pfefferminz gepflückt und die Blätter in Wasser gelegt.“ So gab es etwas Leckeres für die Kleinen zum Trinken.

„Die Kinder gießen viel, meistens denken sie daran. Auch fällt ihnen viel auf – wenn zum Beispiel plötzlich der Mais wächst“, so Monique Ewest. Die Kinder würden sehr aufmerksam beobachten, was auf den Beeten alles geschehe. Es wächst dort Salat, Kohlrabi, Paprika, Gurken, Radieschen, Kräuter, Erdbeeren und einiges mehr. „Vom Salat können sie die Blätter abreißen und probieren – den Salat kennen sie nicht und mögen ihn allerdings auch nicht so.“

Die Kinder haben Spaß an der Aufgabe. Quelle: Robert Roeske

Die Kinder entscheiden in der Regel selber, was zu tun ist. „Sie sitzen uns manchmal ziemlich im Nacken“, sagt die Erzieherin und lacht. „Aber sie können auch sagen, wenn sie mal keine Lust haben.“ Aber an sich beschäftigen sich die Kinder jeden Tag mit den Beeten – auch wenn nur mal gegossen werde. „Wenn nicht, wächst nichts mehr“, sagt Elias (4) aus Schwante. „Das macht Spaß“, erzählt Fabian (5) aus Bärenklau. Thore (4) aus Schwante mag die Tomaten. „Die sind lecker!“ Auch achten die Kinder darauf, dass andere Gruppen nichts kaputt machen.

Viel Hilfe kam auch von den Eltern, die Holz gekauft, die Hochbeete und eine kleine Küche zusammengebaut haben. „Was da wächst, haben die Kinder mit ihren Eltern gekauft, wir haben ihnen da freie Hand gelassen“, erzählt Erzieherin Monique Ewest.

Von Robert Tiesler