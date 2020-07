Vehlefanz

Im Gewerbepark in Vehlefanz fand am Dienstag die Abnahme des dritten Bauabschnittes der Erschließungsanlagen statt. Das teilte Bauamtsleiter Dirk Eger mit.

Die Gemeinde Oberkrämer verfüge somit über weitere 1,2 Kilometer Straße. Der Bau dieses Abschnittes dauerte von August 2018 bis Juni 2020.

„Die Abnahme erfolgte mängelfrei“, so Dirk Eger. „Lediglich Restleistungen bei der Komplettierung der Straßenbeleuchtung, der Pflanzung von Bäumen und Sträuchern, sowie der Regenentwässerungsanlagen sind noch auszuführen.“

Neue Straßen im Gewerbepark Vehlefanz. Quelle: Verwaltung

Zeitgleich mit der Abnahme haben die Arbeiten am vierten und letzten Bauabschnitt zur Erschließung des sich an den Gewerbepark Vehlefanz anschließenden Gewerbegebietes Bärenklau begonnen. „Ziel des Investors ist es, diesen letzten Abschnitt spätestens in zwölf Monaten fertiggestellt zu haben. Dann sind in Vehlefanz und Bärenklau mehr als 100 Hektar Gewerbefläche erschlossen, die im Wesentlichen auch bereits vom Investor veräußert sind.“

