Vehlefanz

Der Erweiterungsbau für die Vehlefanzer Nashorn-Grundschule ist zwar am Freitag eingeweiht worden. Am Montag begann dann der Unterricht auch im neuen Gebäude. Der Schulhof jedoch ist noch nicht ganz fertig, und die Kinder konnten zudem in den vergangenen Wochen Wünsche darüber äußern, was sie sich denn so alles für ihren Hof wünschen.

„Im Zuge des Erweiterungsbau gab es eine Initiative der Schulleitung, sich Gedanken über die Gestaltung des Schulhofes zu machen“, erzählt Thomas Meyfarth, der Vorsitzende des Fördervereins der Vehlefanzer Nashorn-Grundschule. „Tatsächlich haben sich die Kinder etliche Dinge gewünscht.“ Zu diesen Wünschen gehörte es zum Beispiel, dass sie mehr Sitzmöglichkeiten auf dem Schulhof möchten. Die Kinder wollen sich in den Pausen gern irgendwo hinsetzen. Das ist bislang kaum möglich. „Das ist die erste Idee, die wir als Schulförderverein umsetzen wollen“, erklärte Thomas Meyfarth. Gedacht wird derzeit an zwei Rundbänke, die zwei Bäume auf dem Hof säumen sollen. So könnten die Kinder rund um den Baum sitzen.

Die Firma Goldbeck, die auch maßgeblich am Bau des Nashorn-Neubaus beteiligt war, habe dann angefragt, wie sie sich daran beteiligen könne. Dafür spendete das Unternehmen dem Förderverein 400 Euro. „Jetzt schauen wir mal, wie wir das umsetzen können“, so der Chef des Vereins. Gedacht wird an Bänke aus Robinienholz. „Es soll ja eine Weile halten. Allerdings ist das momentan auch am schwersten zu bekommen“, erklärte Thomas Meyfarth, Zusätzlich sollen Gelder, zum Beispiel aus dem Spendenlauf, dafür verwendet werden.

Von Robert Tiesler