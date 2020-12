Vehlefanz

Die Leute vom Förderverein der Vehlefanzer Nashorn-Grundschule hatten sich alles gut überlegt, aber dann machte die neue Coronaeindämmungsverordnung einen Strich durch die Rechnung. „Schweren Herzens haben wir entschieden, unsere Weihnachtsaktion für die Kinder zu verschieben oder eine Alternative zu planen“, sagte Thomas Meyfarth, der Vorsitzende des Vereins.

Geplant war, dass die Leute vom Verein am Freitag mit dem K30 des Bärenklauer Heimatvereins auf dem Schulgelände vorfahren. Dann sollte der Weihnachtsmann draußen die Geschenke klassenweise an die Kinder übergeben. „Da auf Grund der Aufhebung der Präsenz an den Schulen auch ein Vorziehen dieser Aktion auf Dienstag nur noch einen minimierten Teil der Kinder erreicht hätte, haben wir auch Plan B verworfen“, so Thomas Meyfarth weiter. „Wir hätten die Geschenke über Nacht durch Zauberhand in die Klassen gebracht.“

Weihnachtspost aus Himmelpfort. Quelle: privat

Die Vereinsleute hatten sich einiges ausgedacht: „Um die Spannung für die Kinder etwas aufzubauen, hatten wir mit der Post abgesprochen, dass für jede Klasse ein Brief vom Weihnachtsmann aus Himmelpfort den Weg in die Klassen findet“, so der Vereinschef. „Diese sind auch rechtzeitig angekommen.“ Die 19 Briefe wurden am Montagmorgen in den Klassen verteilt. Die Lehrkräfte werden diese digital in den Plattformen für das Distanzlernen den Kindern zur Verfügung stellen.

„Insgesamt haben wir fast 1000 Euro für die Geschenke ausgegeben“, erklärt Thomas Meyfarth. „Darunter etliche Gesellschaftsspiele, ein paar Bücher, Tischtennisschläger, Softbälle, Springseile, ein paar große Sitzsäcke und 15 Tabletts. Und natürlich ist auch schon alles verpackt. Jedes Kind sollte und wird auch einen Schokoweihnachtsmann-Lolly bekommen.“

Am Sonnabend konnte Thomas Meyfarth zudem im Edeka die nächste Pfandbonspende entgegennehmen. „Es sind wieder tolle 470 Euro zusammengekommen. Auch wenn das Geld nun nicht sofort den Kindern zugutekommt, es wird zu 100 Prozent in den Schulklassen landen und den einen oder anderen Wunsch der Kinder erfüllen. Wir werden sehr wahrscheinlich in der ersten Woche nach dem Lockdown die Kinder mit den Geschenken überraschen. Wie wir das anstellen, ist noch offen, aber sehr wahrscheinlich werden wir eine Variante des Plan B organisieren, so dass wir auch nach dem Lockdown eine größtmögliche Kontaktvermeidung sicherstellen können.

Von Robert Tiesler