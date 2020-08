Vehlefanz

Wenn auf dem Gelände der Vehlefanzer Nashorn-Grundschule die Bauarbeiten für den geplanten Erweiterungsbau stattfinden, dann wird das auch den Schulbetrieb beeinträchtigen – insbesondere die Schulwegsicherung. Darauf weist Dirk Eger, der Leiter des Bauamtes in Oberkrämer, hin. Er informierte die betroffenen Eltern zur Schulwegsicherheit während der Baumaßnahme.

„ Beeinträchtigungen des Straßenverkehrs und des Schulbetriebes werden sich in den einzelnen Bauphasen nicht gänzlich vermeiden lassen“, sagt Dirk Eger. Eine große Einschränkung ist beispielsweise, dass der eingezäunte Parkplatz für die Lehrer und Eltern östlich des Schulgeländes während der Bauzeit nicht zur Verfügung stehen werde. „Dieser Platz wird als sogenannte Baustelleneinrichtungsfläche, zum Beispiel für das Abstellen von Containern, Baugerät, Material, als Kranaufstellfläche zwingend benötigt.“ Allerdings sei die Verwaltung bemüht, den Bauablauf „so optimal wie möglich an die Ferien- und Schulzeiten anzupassen“, so Dirk Eger weiter.

Parkplatz gesperrt – Ersatz beim Netto-Markt

Die Eltern werden gebeten, sich an die Verhaltenshinweise zu halten. Diese seien mit der Schulleitung, den Elternvertretern und mit der Revierpolizei besprochen worden. So sollen die Eltern die Anfahrten mit dem Auto zur Schule auf das notwendigste Maß beschränken. Wenn möglich, sollen die Kinder mit dem Fahrrad kommen. Ansonsten könnten auch die Parkplätze an der Lindenallee – am Netto-Markt und am Bankcontainer – genutzt werden, um die Kinder aussteigen zu lassen. Von dort aus können sie zur Schule laufen.

An der Ecke Bärenklauer Straße/Lindenallee in Vehlefanz befindet sich eine Fußgängerampel. In den Vormittagsstunden ist auf der Lindenallee im Ampel- und Bushaltestellenbereich nur Tempo 30 erlaubt. Auch werden die Eltern gebeten, mit den Kindern in den letzten Ferientagen, den Schulweg noch mal zu üben.

Schulhof von südlicher Seite erreichbar

Nicht nur der Parkplatz auf der östlichen Schulhofseite wird während der Bauarbeiten geschlossen sein. Der Schulhof ist während der Bauarbeiten nur von der südlichen Seite zu erreichen. Das nördliche Tor neben der Schule sowie der östliche Eingang werden vorerst nicht zur Verfügung stehen. „Weitere Lösungen für die dunkle Jahreszeit werden gemeinsam mit der Schulleitung noch geprüft“, teilt Bauamtsleiter Dirk Eger mit.

Wenn am kommenden Montag die Schule wieder beginnt, dann sollen Ordnungskräfte auf dem Schulweg eingesetzt werden. Dazu arbeitet das Ordnungsamt in Oberkrämer nicht nur mit der Polizei zusammen. Erstmals dabei sind auch die Sicherheitspartner aus Bärenklau. Diese seien für diese Aufgabe von der Polizei bestellt worden und sollen helfen, Gefahrenpunkte rechtzeitig zu erkennen.

Der Erweiterungsbau für die Vehlefanzer Nashorn-Grundschule soll am östlichen Rand des Schulgeländes entstehen, parallel zum östlich gelegenen Parkplatz. 5,12 Millionen Euro könnte der Bau kosten. Weil das teurer ist als ursprünglich geplant, mussten die Gemeindevertreter den Mehrkosten extra zustimmen.

Von Robert Tiesler