Vehlefanz

Überraschung im Bauausschuss. Der Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan „Wohngebiet Schäferweg/Koppehof – am Bahnhof“ in Vehlefanz ist von den Mitgliedern im Ausschuss nicht empfohlen worden. Zwei Mitglieder stimmten dafür, zwei dagegen, zwei enthielten sich. Das letzte Wort dazu haben allerdings die Gemeindevertreter in ihrer kommenden Sitzung.

Viele Einwohner aus Vehlefanz waren zu der Sitzung gekommen, um ihre Meinung zu den eventuell geplanten Wohngebieten auf dem Areal am Schäferweg zu äußern. Tenor: Es solle gar nichts gebaut werden, viele der Anwesenden hatten sich dagegen ausgesprochen, dass überhaupt dieser Aufstellungsbeschluss befürwortet werde. Grundsätzlich forderten die Einwohner, mehr in den Prozess eingebunden zu werden.

Jöhling: Aufstellungsbeschluss ist erst der Anfang

Dirk Jöhling (BfO), der Vorsitzende des Ausschusses, wies darauf hin, dass der Aufstellungsbeschluss dazu führe, dass der komplette Prozess überhaupt erst in Gang gesetzt werde – mit dem Aufstellungsbeschluss werde nichts endgültig entschieden. An mehreren Punkten seien die Bürgerinnen und Bürger aufgefordert, Stellungnahmen zu den geplanten Wohngebieten zu äußern. Das alles sei ergebnisoffen, ergänzte Bauamtsleiter Dirk Eger. Am Ende sei es auch denkbar, dass das Projekt abgelehnt werde, so Dirk Jöhling. Allerdings machten einige der Anwesenden Gäste im Raum deutlich, dass sie dem keinen Glauben schenken.

Wolfgang Krüger (CDU) wehrte sich gegen den Vorwurf, dass die Mitglieder des Bauausschusses nicht gewissenhaft abwägen würden. Insgesamt war die Stimmung recht aufgeheizt, es zeigte sich teilweise ein großes allgemeines Misstrauen der Anwesenden gegenüber der Lokalpolitik in Oberkrämer. Ob die komplette Planung für das Areal nun auf der Kippe steht, muss die Diskussion in der Gemeindevertretersitzung zeigen. Sie findet am 24. Februar statt.

Von Robert Tiesler