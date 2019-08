Vehlefanz

„Dich kenne ich doch schon. Du hast Handball gespielt“ Oder: „Du warst Erntekönigin“. Die Kinder, die die Nashorn-Grundschule in Vehlefanz besuchen, sind nicht auf den Mund gefallen. Und auch ihr Gedächtnis ist kein schlechtes, wenn sie Jennifer Prahl sehen. Die 32-Jährige ist seit 1. August als „neues Gesicht“ in der öffentlichen Schulbibliothek beschäftigt und wird zurzeit von Margot Deetz eingearbeitet. Ab 1. Januar wird sie dann offiziell die Leitung übernehmen und ihre Vorgängerin mit in den Ruhestand verabschieden.

„Ich konnte sie wohl nicht vergraulen“, lacht Margot Deetz dazu. Als Neuntklässlerin war Jennifer Prahl, die aus Kremmen stammt, schon einmal bei ihr. Und absolvierte ein Schülerpraktikum. Der Schule folgten eine Ausbildung an der Humboldt-Universität und danach von August 2006 bis März 2007 ein kurzes Gastspiel in der Bötzower Bibliothek. Bis sich die Chance auf eine unbefristete Vollzeitstelle in Hohen Neuendorf ergab. „Dann war sie erstmal weg“, erzählt Margot Deetz.

Es folgten andere, die mehr oder weniger schnell auch verschwanden. „Und ich wollte mit der Arbeit doch nicht alleine bleiben“, erinnert sich die Noch-Chefin. Seit 2008 ist sie es auch nicht – dann kam Claudia Adler. Sie sorgt seitdem in der Zweigstelle Bötzow der Oberkrämer Schulbibliothek für einen geordneten Ablauf. „Und da war ich so zufrieden, dass noch jemand da war“, schmunzelt Margot Deetz.

Jennifer Prahl kehrt in die Heimat zurück

Zufrieden war auch Jennifer Prahl in Hohen Neuendorf. Sie war zuständig für die Schulbibliothek in Bergfelde, später dann für die der Waldgrundschule. Aber als sich die Chance ergab, wieder in die Heimat zurückzukehren, musste sie sich einfach bewerben. Umso schöner, dass es geklappt hat. Nicht nur für sie persönlich, auch ihre Vorgängerin lobt sie bereit überschwänglich. Die Arbeitsweise sei annähernd die gleiche, was in diesem Job viel wert sei. Daher klappe auch der Austausch mit der Bötzower Kollegin problemlos. „Und sie war schon in den Klassen, hat neue Bücher und sonstige Angebote vorgestellt. Den Ablauf in einer Schule mit dem Ansturm in den Pausen kennt sie ebenfalls“, lobt Margot Deetz.

Heute bestehe ihr Job nicht mehr nur darin, Bücher herauszusuchen und säumigen Ausleihern hinterher zu sein, sagt Jennifer Prahl. Sie müsse auch fit mit den neuen Medien sein und Nutzern etwa bei der Installation eines geeigneten Leseprogramms auf ihren mobilen Endgeräten helfen können. Denn dass die Entwicklung immer weiter in diese Richtung gehen wird, steht fest.

Margot Deetz will „schlafen, lesen, schlafen, lesen, schlafen, lesen“

Die öffentliche Schulbibliothek Oberkrämer macht da keine Ausnahme. Nach Oranienburg und Hohen Neuendorf bietet sie ebenfalls das Angebot von Filmfriend an. Auf diesem speziell für Bibliotheken konzipierten Portal können jetzt auch die Nutzer der Oberkrämer Bibliotheken per Streaming Filme in Kategorien wie Komödie, Abenteuer, Heimat und vieles mehr ansehen. Der Alterscheck erfolgt beim Einloggen mit dem Nutzerausweis – der Jugendschutz ist gesichert.

Ob Margot Deetz von diesen neuen Angeboten so bald Gebrauch macht, wenn sie ihren Ruhestand angetreten hat? „Der fängt doch im Winter an. Da ist mein Plan eher schlafen, lesen, schlafen, lesen, schlafen, lesen“, lacht sie. Oder Radfahren mit ihrem Mann, wenn es dann wieder wärmer wird. Und vielleicht auch mal an der alten Arbeitsstelle vorbeisehen, wo Jennifer Prahl dann den Hut auf hat.

Um ein neues Buch zu holen eventuell. Denn lesen, das mag jede der drei Damen. Fantasywerke sind es bei Claudia Adler, Kinderbücher mit dem dreijährigen Sohn bei Jennifer Prahl. Alleine sind sie damit nicht – bei rund 900 Nutzern verzeichnete die Vehlefanzer Bibliothek im ersten Halbjahr fast 29 000 Ausleihen.

Von Björn Bethe