Vehlefanz

In Nacht von Dienstag auf Mittwoch entwendeten unbekannte Täter circa 800 Meter Kupferkabel von einer Baustelle an der Autobahn A10 nahe Vehlefanz. Das Diebesgut wurde von einer Kabelrolle gewickelt und in noch unbekannter Weise abtransportiert.

Ermittlungen der Polizei laufen

Es entstand dadurch ein Sachschaden in Höhe von circa 3000 Euro. Am Tatort wurden Spuren gesichert. Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei in der Polizeiinspektion Oberhavel.

Von MAZonline