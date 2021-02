Vehlefanz

An der Perwenitzer Chaussee hat der Bau des neuen Radweges begonnen. Zwischen dem Weinbergweg, wo der Weg von Vehlefanz kommend bislang endet, soll die neue Trasse bis Klein-Ziethen, zur Autobahnbrücke kurz vor Wolfslake führen. Entsprechende Baustellenschilder sind auf der Strecke bereits zu sehen.

Wie Oberkrämers Bürgermeister Peter Leys (BfO) am Donnerstagabend in der Sitzung der Gemeindevertreter sagte, haben die Arbeiten mit der Freimachung der Trasse begonnen. In dem Bereich müssen diverse Sträucher weichen.

Die geplante Strecke hat eine Länge von etwa drei Kilometern. Bauherr ist dabei allerdings nicht die Gemeinde Oberkrämer selbst, sondern die Teilnehmergemeinschaft der Flurneuordnung kümmern sich darum.

Von Robert Tiesler