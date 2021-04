Vehlefanz

Wenn im August das neue Schuljahr beginnt, dann haben die Kinder in der Vehlefanzer Nashorn-Grundschule mehr Platz – sehr viel mehr Platz sogar. Direkt nebenan ist in den vergangenen Monaten ein Anbau entstanden, der die Schule in etwa auf das Doppelte anwachsen lässt. Auf etwa 1850 Quadratmetern ist im Anbau mehr Platz zum Lernen.

Noch sind im Gebäude viele Bauarbeiter unterwegs, aber im Großen und Ganzen ist schon alles fertig. Es sind nur noch Kleinigkeiten, die zu erledigen sind.

Der Flur. Quelle: Robert Tiesler

„Die Herausforderung am Anfang war die unterschiedliche Geländehöhe“, sagt Dirk Eger, der Leiter des Bauamtes in Oberkrämer. Zwei Monate habe allein die Gründung des Geländes gebraucht – also dass der Boden eine ebene Fläche für den Bau des Hauses bilden konnte. Die Einhaltung des Zeitplanes sei im Herbst wichtig gewesen, weil die Gebäudemodule unbedingt während der Herbstferien montiert werden mussten – damit in dieser Zeit kein Schulbetrieb herrsche. Inzwischen hänge der Zeitplan einen guten Monat hinterher, so Dirk Eger. Das sei aber kein Problem, weil es nach jetzigem Stand erst zum neuen Schuljahr in Betrieb gehen solle. Gebäude und Außenanlagen sollen nun im Laufe des Monats Mai fertig sein. Dazu gehöre auch der Bau eines neuen Gehweges von der Bärenklauer Straße aus um das Gebäude herum, damit die Kinder nicht mehr über den Parkplatz laufen müssen.

Panoramablick. Quelle: Robert Tiesler

„Wichtig ist, dass wir hier für die Schule einen zukunftsfähigen Standort zur Verfügung stellen“, sagt Dirk Eger. Die Kosten liegen insgesamt bei 5,1 Millionen Euro. „Damit liegen wir im Rahmen, wenn man sich vergleichbare Projekte ansieht.“

Im Flur. Quelle: Robert Tiesler

Es gibt zwölf große Räume, plus mehrere kleinere Räume für Projektarbeiten. Dazu sanitäre Anlagen für Kinder und Lehrpersonal, einen Lehrmittelraum, einen Sozialraum. Wenn man reingeht und einen der künftigen Klassenräume betritt, dann fällt auf, wie sehr der Lärm von draußen geschluckt wird. „Das liegt an den Akustikdecken“, sagt Dirk Eger. „Das ist für die Kinder und das Personal angenehmer.“ Außerdem haben die Räume große Fenster. „Die sind bodentief, da bin ich ja Riesenfan von.“ Das hat zur Folge, dass es in einem der Eckräume fast schon einen Vehlefanz-Panorama-Blick gibt. „Ich habe ja früher auch immer gern während des Unterrichts aus dem Fenster geschaut, hoffentlich sind die Kinder noch aufmerksam“, sagt der Bauamtsleiter und schmunzelt. Für eine Abdunklung bei starkem Sonnenschein gibt es Jalousien, die runterfahren werden können.

Treppenhaus. Quelle: Robert Tiesler

Nicht nur das Gebäude ist bunt geworden, auch im Inneren des Hauses ist es farbenfroh geworden. Die Türrahmen im Untergeschoss sind rot, jeder Raum hat eine andere Farbgestaltung. Für eine Barrierefreiheit gibt es in diesem Gebäude außerdem einen Fahrstuhl.

Bauamtsleiter Dirk Eger. Quelle: Robert Tiesler

Dass es mal einen Anbau für die Schule geben wird, hatte der Architekt übrigens schon beim Bau in den 90ern im Sinn – denn dort, wo der neue Verbinder gebaut worden ist, sei im „Altbau“ schon alles dafür vorbereitet gewesen, sagt Dirk Eger.

Von Robert Tiesler