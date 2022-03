Vehlefanz

Auf dem Sportplatz an der Vehlefanzer Nashorn-Grundschule startet am Mittwoch, 16. März, ein Spendenlauf für den Frieden. Das teilte Mikel Pietzofski, Lehrer an der Schule, am Montag mit. Beginn ist um 8 Uhr, dann laufen die Kinder der Klassen 4 bis 6, im Laufe des Vormittags sind dann die Klassen 1 bis 3 dran. „Zwischen 8 und 11 Uhr sind permanent Klassen auf dem Sportplatz“, so der Lehrer.

„Die Kinder haben in der vergangenen Woche Spendenzettel bekommen.“ Sie sollten sich Paten suchen, die für jede gelaufene Runde auf dem Sportplatz Geld spenden – auch eine pauschale Spendensumme sei möglich. Firmen können sich daran beteiligen, aber auch Familien oder Einzelpersonen. „Die Kinder haben dann am Mittwoch 15 Minuten Zeit, Runden zu sammeln. Die erlaufenen Beträge bekommen sie dann ausbezahlt.“ Falls das Wetter zu schlecht sein sollte, findet die Veranstaltung in der Turnhalle statt – allerdings müssen dann zwei Runden erlaufen werden, um das Geld zu bekommen, weil in der Turnhalle die Runde sehr viel kürzer ist als auf dem Sportplatz.

Wer sich mit Spenden beteiligen möchte, kann sich noch melden

Wer sich an der Aktion beteiligen möchte, kann sich an die Nashorn-Grundschule wenden oder auch an den Förderverein (E-Mail: foerderverein@grundschule-vehlefanz.de). Wer spontan vorbeischauen wolle, könne das auch tun, so Mikel Pietzofski.

Die Idee für den Spendenlauf sei unter anderen von ihm gekommen, so der Lehrer weiter. „Es gab darauf eine super positive Resonanz.“

Von Robert Tiesler