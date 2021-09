Vehlefanz

Zum vierten Mal findet auf dem Vehlefanzer Mühlenhof in der Lindenallee 8 der Mühlentag statt – die Premiere besteht allerdings darin, dass auf dem Hof nun alles fertig ist. „Der Hof beherbergt eine knapp 100-jährige Motormühle“, erklärt Hofbesitzer Dietmar Sturzbecher. „Der Hof steht unter Denkmalschutz und ist ein technisch-historischer Erlebnis- und Bildungsort. Es war am 11. August 2014, da kaufte er die „Motormühle Bathe“. Es sollte dann gut sieben Jahre dauern, bis die Sanierungsarbeiten abgeschlossen werden konnten.

Schon 1873 betrieben Bathes in Vehlefanz eine Windmühle und eröffneten 1880 eine Bäckerei. Mitte der 1930er-Jahre errichteten sie eine Motormühle, also eine elektronische Getreidemühle. Seit 2016 steht sie unter Denkmalschutz.

Blick in den Mühlenraum, Quelle: Robert Tiesler

Seitdem Dietmar Sturzbecher das Gelände gekauft hat, hat sich dort viel getan. Das Dach der Motormühle wurde erneuert, Fenster, Treppen und Dielenböden sind saniert, die Mühlentechnik ist repariert. Helmut Schönberg, Ehrenvorsitzender des Heimatvereins im Ort, wollte dort ein Museum einrichten, hatte sich viel mit der Mühle befasst – 2020 ist er verstorben. „Ich hätte ihm gewünscht, dass er bei der Eröffnung noch hätte dabei sein können“, sagte Dietmar Sturzbecher am Freitag.

Auf dem Mühlenhof gibt es nun ein Mehrfamilienhaus mit vier Zwei-Zimmer-Wohnungen, aus der Bäckerei ebenfalls eine Mietwohnung, die Scheune wurde ein Kutsch- und Pferdestall, außerdem eine Ferienwohnung für bis zu vier Personen.

Der Mühlenhof. Quelle: Robert Tiesler

Zudem ist der Mühlenhof nun eine Station der Kutschfahrten, die immer wieder von Staffelde aus starten. In Vehlefanz kann nun immer eine Rast eingelegt werden. Michael Bolz, der „Mühlen-Michel“, betreibt die Mühle. Besuchergruppen können sich bei ihm anmelden und sich alles zeigen lassen, dazu gibt es von ihm Speisen und Getränke.

Dietmar Sturzbecher dankt allen Leuten, die beim Umbau der Mühle und des Geländes an der Lindenallee mitgeholfen haben – teilweise ehrenamtlich. Wenn er nun auf dem Hof stehe und sich ansieht, was in den vergangenen sieben Jahren alles geschafft worden ist, „dann fühle ich mich damit ganz prächtig. Das ist mein Lohn: Man sieht sich das Ganze an und freut sich.“

Otto Bathe lebte auf dem Areal. Quelle: Robert Tiesler

Gefeiert wird beim Mühlentag am Sonntag, 12. September, ab 10 Uhr. Viele Aktionen sind geplant, um 10.30 und 13 Uhr spielt das Hennigsdorfer Blasorchester, um 11.45 Uhr ist offizielle Eröffnung, um 12 und 14 Uhr gibt es Irish Folk und 15.15 Uhr Jazz und Klezmer. Nicht auf dem Hof, aber in geschlossenen Räumen gilt die 3G-Regel.

Kontakt mit dem Mühlen-Michel unter 0151/14998284.

Von Robert Tiesler