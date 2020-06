Vehlefanz

Jeden Tag, wenn Wolf Müller-Fabian mit seinem Beagle Momo am Mühlensee spazieren geht, ärgert er sich. „Überall liegt Müll rum. Es sind Pappbecher von Kaffee, leere Verpackungen und rund um das Ufer sieht man überall Stellen von Lagerfeuern“, sagt der promovierte Tierarzt im Ruhestand aus Vehlefanz. Am schlimmsten sei es am Wochenende. Da habe ich neulich direkt am See 20 Autos gesehen. Auch die Hinweistafel ist seit ewigen Zeiten beschmiert. Dabei hängt am Eingang groß und breit ein Schild, dass es sich hier um ein Schutzgebiet handelt. Wie kann es sein, dass Leute hier campen dürfen?“

Wolf Müller-Fabian (83) aus Vehlefanz zeigt auf die beschmierte Wegekarte. Quelle: Jeannette Hix

Deutlich sichtbar steht da auch auf dem Schild geschrieben: „Lieber Mensch, hier befindest du Dich in einem Schutzgebiet ... – mache keine Feuerstellen... – werfe keinen Abfall weg... – parke dein Auto an den vorgegebenen Stellen und zelte auf Campingplätzen...“

Rund um den See sieht man überall die Reste von Lagerfeuern. Quelle: Jeannette Hix

„Ich wüsste nicht, dass es sich hier um einen Campingplatz handelt“, sagt Wolf Müller-Fabian. Weil ihn die Sache mit dem Müll, den Autos, den Lagerfeuern, den Zelten und den Anglern sowie deren menschliche Hinterlassenschaften nervt, hat er kürzlich bei der Unteren Naturschutzbehörde Anzeige erstattet. Eine Antwort steht noch aus. Auch auf Beschwerden direkt bei der Gemeinde 2017 und 2019 habe er keine Antwort erhalten.

Einheimische, Angler oder Touristen – jeder kann die Tüte hier hingeschmissen haben. Quelle: Jeannette Hix

Das Müllproblem nervt auch die Erholungssuchenden wie Kim (19) aus Kremmen, die zweimal im Monat mit ihrem Schäferhund-Mix Akito (8 Monate) hier spazieren geht. „Es ist schon krass, was die Leute hier alles liegen lassen. Ehrlich gesagt, nervt das ganz schön.“

Bei der Gemeinde weist man den Vorwurf zurück, untätig zu sein. „Wir werden demnächst Höhe der Mühle eine weitere Schranke aufstellen, damit die Autos nicht so nah an den See fahren können“, sagt Oberkrämers Ordnungsamtsleiter Dirk Eger.

Kim aus Kremmen ist mit Akito auch zwei-, dreimal im Monat am See – auch sie nervt der Müll. Quelle: Jeannette Hix

Mülleimer am See könne man nicht aufstellen. „Dann würden die Leute dort erst recht noch ihren Müll hinbringen“, befürchtet der Ordnungsamtsleiter. Zuständig sei ohnehin der Fischer für den See und das Areal drumherum.

Doch auch der Fischer ist genervt von den Müllferkeln. Jeden Tag fährt er den See mit seinem Pickup ab und sammelt die Müllbeutel ein, die die meisten Leute an den Wegesrand gestellt haben. „Doch wenn ich früh komme und nachts waren die Waschbären dran und es war windig, kann der Müll auch wegwehen. Ich würde mir wünschen, dass die Leute ihren Müll auch selbst wieder mitnehmen.“

Fischereimeister Michael Gebhardt sammelt täglich Müll ein. Da der See für jeden zugänglich ist, müssen den Müll nicht unbedingt immer die Angler hinterlassen, argumentiert der Fischer. Quelle: Jeannette Hix

Genauso macht es Angler Hans-Joachim samt Frau und Sohnemann Joel (2). Seit zwölf Jahren kommt der Angler schon aus Berlin nach Vehlefanz zum Mühlensee. „Wir nehmen immer unseren Müll mit und sammeln noch den Müll von anderen mit ein“, sagt der Familienvater. Er habe eine Jahreskarte für 125 Euro, die ihm das Angeln erlaube. Auch das Ranfahren mit dem Auto an den See sei damit erlaubt.

Der schwarze Peter liege nicht primär bei den Anglern

Fischermeister Gebhardt und Eigentümer von zehn Hektar am See plus Pachtland bestätigt das. „2008 haben wir gemeinsam mit dem Umweltamt und Landesplanern ein Bewirtschaftungskonzept auf den Weg gebracht, der Leuten mit Jahreskarte erlaubt, das Gelände zu befahren. Sie sind auch berechtigt, einen Wetterschutz aufzubauen. Wie der aussieht, bleibt den Leuten überlassen.“

Angler mit Jahreskarte dürfen das Areal mit dem Auto befahren

Um die Schranke öffnen zu können, haben die Angler auch einen Schlüssel. Der Berufsfischer sieht den schwarzen Peter nicht nur bei den Anglern.

„Das Gelände ist frei zugänglich für jedermann. Es kann jeder sein, der seinen Dreck da liegen lässt“, sagt Michael Gebhardt.

Wolf Müller-Fabian wartet nun ab, ob die Anzeige Konsequenzen hat. „Es muss doch mal geprüft werden, ob in diesem Schutzgebiet, Lagerfeuer und Autos in dieser Zahl überhaupt zulässig sind.“ Inzwischen nimmt er sich auf seinen Spaziergängen nun auch eine Tüte mit und sammelt den Müll der „Erholungssuchenden“ ein.

