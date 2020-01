Warum die Amseln auf Chicorèe stehen

Vehlefanz

Immer wieder ist ein leises Knurpsen zu hören. Das dezente Kaugeräusch entsteht, wenn die knackigen Chicorée-Blätter genascht werden. Wie eine Blume aufgefaltet, standen sie als Tisch-Deko zum Naschen in der SL Schwanteland GmbH in Vehlefanz.

Denn dort hatte sich jetzt der Heimatverein Vehlefanz anlässlich seines Neujahrsempfangs eingeladen. Und er wurde mit offenen Armen empfangen. Logisch, dass aufgrund des feierlichen Anlasses auch die „Vehlefanzer Amseln“ einige Lieder wie „Steige hoch, du roter Adler“ in die Runde schmetterten.

Hell, luftig und beheizt ist das neue 2,5 Hektar große Gewächshaus von der SL Schwanteland Gesellschaft. Hier werden Salat-Jungpflanzen herangezogen, die dann später auf den Feldern ausgesetzt werden. Quelle: Jeannette Hix

„Wir hatten die Idee, diesmal hier unseren Neujahrsempfang zu feiern, weil wir doch mal das neue Gewächshaus besichtigen wollen“, sagt Ortshistoriker und Neujahrs-Empfang-Mit-Organisator Helmut Schönberg (89). Und so gab es schon bei Eintritt einen heißen Punsch zur Begrüßung. Zwischen Glühwein und Apfelpunsch konnten die Gäste wählen, allerdings war das Getränk ohne Alkohol.

Die Chicorée-Produktion ist ein weiteres Standbein. Pro Jahr werden etwa 2700 Tonnen Chicorée für den deutschen Einzelhandel produziert. Quelle: Jeannette Hix

Und nach einer kurzen Rede der beiden Geschäftsführer über die Geschichte des Agrarbetriebes samt Gründung 1991 und die Zukunftspläne (die Gesellschaft sucht noch ein Grundstück für eine neue, moderne Chicoréehalle) machte man sich auf zur Führung.

Alle waren gespannt, das neue Gewächshaus zu sehen. Da die Besucher aber zahlreich waren, gab es zwei Gruppen. Ein Teil der interessierten Gesellschaft pilgerte zuerst mit Geschäftsführer André Krötz (51) vom Geschäftszweig Jungpflanzen in die alte Fabrikhalle, wo derzeit noch der Chicorée wächst und meist von polnischen Arbeitskräften verarbeitet wird. Der andere Teil der Besucher besichtigte mit Geschäftsführer Thomas Görlich das neue Gewächshaus. Dann wurde getauscht.

Geschäftsführer André Krötz erklärt den Besuchern, wie der Chicorée aufgezogen wird. Quelle: Jeannette Hix

Im Sommer 2019 war für das neue, 208 Meter lange Gewächshaus mit einer Fläche von 2,5 Hektar Baustart. „Damit haben wir unsere Flächen von bisher sieben Hektar auf 9,5 Hektar erweitert“, sagt Thomas Görlich. Produziert im neuen „Gemüse-Kindergarten“ werden primär Salatpflanzen wie Eissalat oder Rucola. Ab Frühjahr soll die Produktion starten.

Dafür wird zuerst in einen sogenannten Erdpresstopf mit Torf ein Samen gelegt und dann kultiviert. „Die Anzuchtzeit dauert im Winter etwa acht Wochen und nachher im Frühjahr, Sommer nur 14 Tage“, sagt Thomas Görlich.

Meist polnische Arbeitskräfte regeln den Produktionsablauf des Chicorées. Quelle: Jeannette Hix

Die Samen müssen zwei, drei Tage vorkeimen bei 16 bis 18 Grad, ist auf der interessanten Führung zu erfahren. In ihrem Mini-Torftopf angezogen, landen die Pflanzen dann beim professionellen Kunden, der sie auf dem Feld aussetzt und später an den Lebensmitteleinzelhandel verkauft. Sowohl für den heimischen Markt als auch für den europäischen Markt wird in der Schwanteland GmbH produziert. Rund 260 bis 270 Millionen Jungpflanzen pro Jahr sollen es sein.

Thomas Görlich: „Um wettbewerbsfähig zu sein, sind in dem neuen Gewächshaus fast alle Arbeitsschritte automatisiert – von der Aussaat der Pflanzen, bis zur Bewässerung und der Aufstellung der Kisten, in denen sich die Pflanzen im Torftopf befinden.“ Das Wasser soll aus einem 15 000 Kubikmeter fassenden Regenwasser-Auffangbecken kommen. „Das reicht, um das hier zu bewässern“, sagt Thomas Görlich.

Der Heimatverein Vehlefanz traf sich zum Neujahrsempfang in der SL Schwanteland GmbH, wo es auch gleich eine Führung über das neue und alte Produktionsgelände gab. Quelle: Jeannette Hix

Ein weiteres Standbein der SL Schwanteland Gruppe ist die Produktion von Chicorée. „Die SL Gartenbau produziert pro Jahr etwa 2700 Tonnen Chicorée für den deutschen Einzelhandel“, sagt André Krötz.

Für diese Produktionsmenge werden gut 130 Hektar für den Wurzelanbau benötigt. „Die Wurzeln werden nicht in der Region angebaut, sondern bei unseren Vertragspartnern aus Norddeutschland und aus den Niederlanden“, sagt der Geschäftsführer.

Natürlich schmetterten die Vehlefanzer Amseln auch wieder ein paar Lieder wie „Fliege hoch du roter Adler.“ Quelle: Jeannette Hix

Im Oktober, November kommen die Chicorée-Wurzeln in Schwante an und landen erstmal im Kühlraum bei minus 1,5 Grad bis 4 Grad plus. „Je nach aktuellem Bedarf wird die entsprechende Menge aus dem Kühlhaus entnommen und in speziellen Treibcontainern eingestellt“, sagt André Krötz. Anschließend landet die Fuhre dann im Treibraum, in dem es zappenduster ist. Nur so wird das Gemüse so appetitlich weiß-gelb. Sauber ist es sowieso.

Die leckere Tisch-Deko kam nicht nur bei den „Amseln“ gut an. Quelle: Jeannette Hix

In 21 Tagen ist aus der Wurzel knackiger Chicorée gewachsen. Dann kommen die Kisten samt Chicorée aus ihrer Dunkelkammer und das Gemüse wird an speziellen Erntemaschinen von der Wurzel getrennt. Schließlich landet Spross für Spross in der Tüte, entweder als 350 oder 500 Gramm-Packung. „In der Wintersaison produzieren wir pro Tag etwa zehn bis 15 Tonnen Chicorée“, sagt André Krötz. Chicorée, den auch die „ Amseln“ so mögen.

Von Jeannette Hix