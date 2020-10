Vehlefanz

Jubiläum in Vehlefanz. „Vor 25 Jahren wurde der Grundstein für mein Atelier gelegt“, sagt Uwe Müller-Fabian. 1991 erwarb er im Ort das 7000 Quadratmeter große Grundstück samt Biotop, er zog 1993 dorthin und baute sein Atelier neu. „Ich überlege, ob ich nächstes Jahr mein 25. Atelier-Jubiläum feiere“, sagte der Maler im vergangenen Jahr. Nun will er dazu den „Tag des offenen Ateliers“ nutzen. Es ist am Sonnabend, 24. Oktober, und am Sonntag, 25. Oktober, jeweils ab 10 Uhr geöffnet. Interessierte können sich dort umsehen und sich einiger seiner Werke anschauen. Das Atelier befindet sich Am Anger 44 in Vehlefanz.

„Ich denke, dass es das einzige freistehende Hofatelier ist, das ausschließlich zu diesem Zweck gebaut wurde“, sagt Uwe Müller-Fabian. Deshalb plane er eine Art Sonderausstellung. „Eigentlich hatte ich im Mai zu diesem Anlass ein dreitägiges Fest geplant. Jetzt möchte ich es mit dem Tag des offenen Ateliers im kleinen Rahmen nachholen“, so der Vehlefanzer weiter.

Von MAZonline