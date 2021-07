Vehlefanz

Die Pandemie verändert auch das Sommerlager in Oberkrämer. Gibt es sonst ein großes Camp auf einer weitläufigen Wiese sind es in diesem Jahr weniger Teilnehmende, aufgeteilt in vier Gruppen. Im vergangenen Jahr war das Sommerlager, organisiert von der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde in Vehlefanz und der Christlichen Versammlung in Oranienburg, ausgefallen. „Ein zweites Mal sollte es nicht ausfallen“, sagte Manuel Kain, einer der Organisatoren, am Dienstag.

Mit dem Gesundheitsamt sei ein Hygienekonzept abgestimmt worden. Die vier Gruppen sind voneinander getrennt. Deshalb handelt es sich beim 23. Sommerlager in Wirklichkeit um vier unterschiedliche Camps mit insgesamt etwa 90 teilnehmenden Kindern und Jugendlichen. Hinzu kommen noch 35 Leute, die sich um die Gruppen kümmern, zehn Menschen im Leitungsteam und weitere zehn in der Küche. Zu Beginn mussten alle ein negatives Coronatest-Ergebnis vorlegen.

Arbeiten beim Sommercamp der Evangelisch-freikirchlichen Gemeinde in Vehlefanz mit (v.l.): Elisabeth Preußen, Lucienne Lauktien, Lea und Clemens Frahnow. Quelle: Enrico Kugler

Los ging es am Sonntag auf dem Gelände des ehemaligen Oberhavel-Bauernmarktes in Schmachtenhagen. Mit dem Rad fuhren alle nach Friedrichsthal zur ehemaligen Lungenheilstätte am Grabowsee – ein verlassener Ort. Nicht ohne Grund ging es dort hin, denn das diesjährige Thema passt ein wenig zur aktuelle Situation: Es geht um eine Apokalypse, um eine Plage und die letzten Überlebenden auf der Suche nach einem verfallenen Lager. Am Sonntagabend kamen alle auf den Vehlefanzer Campwiesen an. Eines der Camps ist direkt hinter der freikirchlichen Gemeinde in Vehlefanz.

Aber wie das in einer Apokalypse so ist – es herrscht nicht immer nur Freude. Am Dienstagmorgen wur-den die Gruppen von Plünderern heimgesucht – was natürlich zum Camp-Programm gehörte. „Da wurde Essen geklaut, und es wurden Bauten zerstört, aber das war vorher mit den Gruppenbetreuern abgesprochen“, erzählte Manuel Kain.

Das Sommercamp in Vehlefanz. Quelle: Enrico Kugler

„Wir haben angefangen, eine Hollywoodschaukel zu bauen“, sagte Maximilian (11) aus Sachsenhausen. Auch Schuhregale und einen Mülleimer haben die Kinder gemeinsam mit den Betreuern schon gebaut. „Ich freue mich drauf, wenn die Schaukel fertig ist“, erzählte Timon (13) aus Velten. „Und wenn wir ein richtig professionelles Fußballspiel machen.“ Er sei das dritte Mal beim Sommerlager dabei. „Ich finde es toll, dass es immer so actionreich ist und es immer wieder Überraschungen gibt. Und das Essen ist lecker.“ Auch Luci (14) aus Oranienburg ist das dritte Mal dabei. „Die Gruppenspiele finde ich cool, und überhaupt die Sachen, die man als Gruppe macht.“

Theresa (26) aus Potsdam ist zum fünften Mal als Mitarbeiterin beim Sommerlager. „Ich bin dafür zuständig, dass es den Kindern gut geht.“ Beim Camp gehe es immer um die Gemeinschaft. Und gerade in Zeiten der Pandemie sei sie sehr dankbar dafür, dass sie in dieser Woche auch wieder mit anderen Menschen zusammenkommen könne.

Leben im Sommercamp. Quelle: Enrico Kugler

Manuel Kain hofft, dass das Sommerlager 2022 wieder im üblichen Rahmen stattfinden könne – dann eventuell wieder auf einem Areal in Kuhbrücke, nahe des Oranienburger Stadtteils Tiergarten. Das diesjährige Vier-Gruppen-Sommerlager endet am Freitagnachmittag mit einem Gottesdienst. Schon am Sonnabend räumen die Mitarbeitenden alles wieder auf.

Von Robert Tiesler