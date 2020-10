Vehlefanz

Die für 16. bis 19. Oktober geplante Sperrung der Landesstraße 17 zwischen Vehlefanz und Eichstädt und der Anschlussstelle Oberkrämer ist wieder abgesagt worden.

Es gebe Änderungen in der Bauablaufplanung, heißt es bei der Havellandautobahn. Erst am Dienstagvormittag war die Sperrung per Eilmeldung angekündigt worden, die Absage kam am späten Dienstagabend.

Von MAZonline