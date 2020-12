Vehlefanz

Erst vor zweieinhalb Monaten leitete er einen Ortsrundgang durch Vehlefanz. Er war im Outfit eines Vorsitzenden der Handwerkskammer vor 150 Jahren – im Anzug und mit Zylinder. Schick sah das aus. Was da noch keiner wusste: Es war sein letzter Auftritt als Ortshistoriker von Vehlefanz. Am 25. November ist Helmut Schönberg im Alter von 89 Jahren gestorben.

„Er hat die Weiterentwicklung seines Heimatortes vorangetrieben“, sagte Ortsvorsteher Hubert Gediga. „Er war ein Lauter.“ 1992 gehörte er zu den Gründern des Vehlefanzer Heimatvereins, zehn Jahre lang war er auch dessen Vorsitzender, bis zuletzt blieb er Ehrenvorsitzender. „Er war sehr engagiert“, sagt Edeltraud Höpfer, die heutige Vorsitzende des Vereins. „Was er gesagt hat, das hatte Hand und Fuß.“ Hubert Gediga sagt: „Wenn es eine Persönlichkeit in Vehlefanz gab, dann war das Helmut Schönberg.“

Ortschronist Helmut Schönberg bei seiner letzten Ortschronisten-Wanderung durch das Dorf. Quelle: Helga Müller-Schwartz

Zu sagen hatte er viel, sein Wissen über den Ort war immens, schließlich war er ein Ur-Vehlefanzer. Und er erzählte gern. Über sein Leben. Über seinen Verein. Und vor allem über Vehlefanz und seine Geschichte. Wer einen Termin bei ihm hatte, durfte in der Zeitplanung nicht knauserig sein.

Geboren ist er am 15. Juni 1931 im Veltener Weg. Kindheit und Jugend waren geprägt vom Krieg. Seine Familie flüchtete vor den Russen, sie kam bis Gottberg bei Neuruppin. Nach dem Krieg arbeitete er in einer Bäckerei und damit auch an einer Mühle. Nach einem Unfall, als er mit einem Finger ins Getriebe geriet, fehlte ihm ein Ringfinger. Er wollte dennoch Müller werden, aber seine Eltern fanden, das sei kein Beruf für ihn. Bei der LEW in Hennigsdorf lernte er von 1946 bis 1949 Elektromechaniker. 1952 begann sein Elektromaschinenbau-Studium in Hohenschöpping. Er wurde Ingenieur, 50 Jahre lang hat er in Hennigsdorf gearbeitet – bis 1996.

25 Jahre Heimatverein Vehlefanz: Die Vorsitzende Edeltraud Höpfner mit Helmut Schönberg (2017). Quelle: Robert Tiesler

Schon vor seinem Ruhestand, 1992, beginnt er, sich auch verstärkt in Vehlefanz zu engagieren – nicht nur im Heimatverein. Er hat sich der Ortsgeschichte verschrieben. Helmut Schönberg zitierte an der Stelle gern den Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker: „Nur wer die Vergangenheit kennt, kann die Zukunft gestalten.“ Er fragte die Leute im Dorf, ob sie Bilder oder alte Sachen zur Verfügung stellen können. Sein Archiv wuchs von Jahr zu Jahr, es entstand eine Chronik für Vehlefanz. „Er betrieb die Geschichtsaufarbeitung in einer Tiefe, die erstaunlich war“, sagt Ortsvorsteher Hubert Gediga. „Er hatte bei sich weit über 30 Ordner zur Ortsgeschichte.“

Helmut Schönberg beim Matjesessen, 2019. Quelle: Robert Roeske

Er hielt auch immer wieder Vorträge zur Historie. Wer in Vehlefanz unterwegs ist, wird hier und da Tafeln entdecken, auf der Informationen zur Historie vermerkt sind – auch ein Werk von Helmut Schönberg. Vor fünf Jahren gehörte er zu den Unterstützern des neuen Oberkrämer-Museums in Bärenklau. Auf dem Gelände der Bathe-Mühle arbeitete er an der Eröffnung eines kleinen Heimatmuseums. „Wir wollen hier dokumentieren, wie vor 100 Jahren zum Beispiel ein Schmied gearbeitet hat“, sagte er 2018 in einem Gespräch mit der MAZ. Er wird es nicht vollenden können. „Er ist in seiner Art nicht zu ersetzen“, so Hubert Gediga. „Dabei hatte er nicht nur Freunde, aber das ist normal, wenn man sich bei allem zu Wort meldet. Sein Tod war ein Schlag für uns. Er war geistig fit wie ein Turnschuh.“

Von Robert Tiesler