Die Fotos kursierten am Wochenende wieder in einigen Facebook-Gruppen: Zu sehen waren ein Campingmobil, das auf der Wiese am Vehlefanzer Mühlensee stand, auch einige Autos waren wieder in diesem Gebiet zu sehen. Dass es rund um den See ein Müllproblem gibt, ist keine Neuigkeit, immer wieder finden Passanten weggeworfene oder stehengelassene Reste. Das sorgt für Unmut.

Oberkrämers Ordnungsamtsleiter Dirk Eger kennt das Problem. Aus diesen Gründen stehe jetzt eine Schranke auf der Straße nahe der Vehlefanzer Mühle. „Normalerweise kann die nicht umfahren werden“, sagte er am Dienstag. Allerdings sei es für Angler möglich, auf das Gelände zu fahren. Wer eine entsprechende Jahreskarte habe, habe auch einen Schlüssel für die Schranke.

Dirk Eger : Es gibt viel Klärungsbedarf

Was allerdings mit den Leuten passieren müsse, die unbefugt auf das Gelände fahren, diese Frage müsse die Naturschutzbehörde endgültig beantworten, so Dirk Eger auf Nachfrage weiter. Es gebe in dieser Hinsicht viel Klärungsbedarf. Es müsse geklärt werden, inwiefern es naturschutzrechtlich vereinbar sei, dass Angler das Gelände befahren dürfen.

Sechs oder sieben Zugänge oder Zufahrten gebe es zum Mühlensee-Gelände. Überall dort stehen Schilder oder sollen Schilder aufgestellt werden, die das Gebiet als Naturschutzgebiet ausweisen. Außerdem sollen Gebots- und Verbotsschilder Hinweise geben, was dort gehe und was nicht. Dass sich niemand am Ende rausreden könne, er oder sie habe nichts gewusst, so Dirk Eger.

Drei kürzlich eingegangene Anzeigen seien an die Untere Naturschutzbehörde weitergeleitet worden.

