Vehlefanz/Bärenklau

Die Arbeiten für neue Straße, die durch das Vehlefanzer Gewerbegebiet bis nach Bärenklau führt, sind fast abgeschlossen. Das bestätigte Oberkrämers Bauamtsleiter Dirk Eger am Montag. „Sie sind noch dabei, den Gehweg fertigzustellen.“ Am 18. Dezember solle es vor Ort eine kleine Feier geben, bei der die ganze Straße inklusive Geh- und Radweg dann übergeben werden soll.

Noch allerdings führt der Gehweg nicht komplett bis zur Kreuzung am Eichstädter Weg in Bärenklau. Er endet derzeit noch unter der Autobahnbrücke. „Wenn das Gewerbegebiet geschlossen ist, dann wollen wir gucken, ob es tatsächlich viele Pendler gibt, die den Weg zum Bärenklauer Bahnhof nutzen“, so Dirk Eger am Montag im Gespräch mit der MAZ. „Dann werden wir den noch fehlenden Gehweg auch noch bauen.“ Es handele sich um etwa 150 Meter, die dann noch fehlen. Im Gegensatz zum fast fertigen Gehweg, der von der BBF, der Berlin-Brandenburger Flächenentwicklungs GmbH, die auch den Gewerbepark größtenteils entwickelt hat, gebaut wird, müsste sich dann die Gemeinde Oberkrämer um das noch fehlende Teilstück selbst kümmern.

Weg zum Bärenklauer Bahnhof

Dafür hatte sich vor einigen Wochen in einem MAZ-Interview auch Oberkrämers Bürgermeister Peter Leys (BfO) schon ausgesprochen. „Der Radweg im Gewerbegebiet geht schon bis zur Autobahnbrücke, den Rest zum Bahnhof Bärenklau bauen wir auch noch, so dass man mit dem Rad oder E-Roller dorthin fahren kann“, hatte er erklärt. Er hoffe, dass der Bahnhof von der Regionalbahn in Zukunft besser angebunden werde, wenn das Gewerbegebiet voll arbeitet.

Aber auch innerhalb des Gewerbegebietes fehlten an der neuen Straße noch Teilstücke vom Gehweg, die nun aber auch fertiggestellt werden sollen. Letztendlich soll der begleitende Geh- und Radweg dann vom Autohof bis nach Bärenklau reinführen. „Die Fahrbahn für die Autos selbst ist schon eine ganze Weile fertig“, so Eger.

Auch auf dem Autohof Oberkrämer wird gebaut

Gebaut wird derzeit auch auf dem Autohof Oberkrämer, am Beginn der Gewerbestraße. „Die bringen ihre Asphaltflächen in Stand“, sagte Bauamtsleiter Dirk Eger. Alte Pflasterflächen seien dafür aufgenommen worden. Zwischenzeitlich mussten dafür einige der Parkflächen gesperrt werden. Da die neue Straße über die Bärenklauer Gemarkungsgrenze führt, wird dort auch höchstwahrscheinlich ein entsprechendes Ortsschild aufgestellt – allerdings nur eines für Bärenklau, da es in dem Bereich der Straße auch eine Wohnbebauung gibt. Ein Vehlefanzer Ortsschild werde nicht aufgestellt, da es sich um ein reines Gewerbegebiet handele.

Und dann wäre da noch die Frage, warum in der Straße Im Gewerbepark seit Oktober lauter Halteverbotsschilder immer mit demselben zusätzlichen Hinweis „ab 15.10., 8 Uhr“ aufgestellt worden sind. Bauamtsleiter Dirk Eger hat dafür eine Erklärung. Hintergrund ist, dass die Havellandautobahn im Vehlefanzer Gewerbegebiet ihren Stützpunkt mit vielen Fahrzeugen hat. „Ab dem 15. Oktober ist die Havellandautobahn verpflichtet, auf der Autobahn den Winterdienst zu fahren.“ Die Räumschilder der entsprechenden Fahrzeuge hat eine Breite von 3,78 Metern. Stehe also ein Fahrzeug auf der Straße, würden diese Fahrzeuge nicht mehr durchkommen. „Der Winterdienst muss gewährleistet werden.“ Das temporäre Halteverbot in dieser Straße gelte bis zum 15. April, so Dirk Eger weiter.

Von Robert Tiesler