Vehlefanz

Die Mamaklappe – seit diesem Jahr gibt es eine solche Einrichtung in Oberkrämer. Doch wer oder was verbirgt sich dahinter?

„Es gibt die Babyklappe, da gibt man ein Baby ab, auch in der Hoffnung, dass es doch noch von jemandem aufgefangen wird“, sagt Karin Hoppmann. „Und die Mama gibt sich bei uns ab, um aufgefangen zu werden“, so die 41-jährige Vehlefanzerin weiter. „Das war ein Wortspiel, das durch diese Überlegungen entstanden ist.“

Karin Hoppmann betreibt die Mamaklappe gemeinsam mit Lydia Lutter. „Wir wollen ein Begegnungsort sein, ein Netzwerk für Eltern“, erklärt Lydia Lutter. „Wir haben festgestellt, dass es so was hier noch nicht gibt“, sagt Karin Hoppmann. Als sie selbst ihr Kind bekam, habe sie bis nach Glienicke fahren müssen, um Kurse besuchen zu können. Dabei gehe es zum Beispiel um Bewegungs- oder Spielkurse.

Mütter werden zu Hause gepflegt

2019 haben beide eine Ausbildung zur Mütterpflegerin und Familienbegleiterin begonnen und im vergangenen Jahr abgeschlossen. „Wir haben dann überlegt, was wir damit machen.“ Nun pflegen die beiden Frauen einerseits Mütter direkt zu Hause. Dafür könne ein Antrag bei der Krankenkasse gestellt werden. Es gehe dabei zum Beispiel um Massagen und Gespräche, aber auch der Hund wird schon mal Gassi geführt. „Wir fragen zum Beispiel die Mutter: Was wünschst du dir am allermeisten?“, sagt Karin Hoppmann. „Wir umsorgen die Mutter.“ Das allerdings sei kein Ersatz oder eine Konkurrenz zur Hebamme.

Kurse in den Räumen Am Anger 7

Andererseits bieten Karin Hoppmann und Lydia Lutter in ihren Räumen Am Anger 7 in Vehlefanz auch Kurse und Treffen vor Ort an. „Uns gibt es seit Anfang des Jahres, aber coronabedingt konnten wir nicht gleich starten. Da waren wir eine ganze Weile ausgebremst.“ So gibt es nun Babymassage-Kurse, bei dem auch Raum für den Austausch untereinander sei. Bei der Krümelbox kommen die Mütter mit ihren Kleinkindern, da gehe es um Kreativität, es werde gesungen und getanzt. „Das ist vor allem für Kinder, die noch nicht in die Kita gehen, um auch mal mit anderen Kindern zusammen zu sein“, sagt Lydia Lutter. Außerdem gibt es Still- und Fläschchentreffen, auch Schwangere können dorthin kommen. „Es geht immer auch darum, zusammen zu sein, neue Kontakte zu knüpfen, sich auszutauschen.“ Die festen Kurse gehen über vier bis sechs Wochen, die Still- und Fläschchentreffen sind dagegen eine offene Runde.

„Man merkt oft bei Müttern die Selbstzweifel“

In der kommenden Woche am Donnerstag ist der erste Spielkurs für Babys zwischen sechs und zwölf Monaten geplant. Das Motto für Eltern: „Ich helfe dir, dich zu entwickeln.“ Wobei auf jeden Fall vermieden werden solle, Druck auf die Mütter aufzubauen, wenn andere Kinder mehr können, als andere im gleichen Alter. „Man merkt oft bei Müttern die Selbstzweifel“, sagt Lydia Lutter. „Durch die sozialen Medien wie Instagram hat man ja heute so viele Möglichkeiten, sich zu vergleichen.“ Man sehe oft nur das Idealbild. „Man findet überall Infos, was das Kind in bestimmten Altersgruppen schon können müsste.“ Dabei sei es aber wichtiger, dass die Mütter wieder mehr auf die eigene Intuition hären würden und wissen, was dem Kind gut tue.

Karin Hoppmann arbeitet ansonsten bei einer Personalberatung. Lydia Lutter ist Erzieherin in der Vehlefanzer Kita. Die Mütterpflege bei den Frauen zu Hause teilen sie auf sich auf. Ihre Mamaklappe wollen sie in Vehlefanz, Oberkrämer und darüber hinaus nun bekannter machen.

Mehr auf www.facebook.com/mamaklappe oder unter 0173/3163162. Mail: info@mamaklappe.de.

Von Robert Tiesler