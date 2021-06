Vehlefanz

In wenigen Tagen beginnen die Sommerferien, und die meisten Kinder freuen sich darauf. Leah, Celina und Amy aber sind auch ein wenig traurig. Denn mit den Sommerferien endet auch ihr Job als Schülerlotse an der Vehlefanzer Nashorn-Grundschule. Jeden Morgen regeln sie auf der Bärenklauer Straße, wenn der Schulbus kommt, den Verkehr.

In Vehlefanz bekommen Kinder aus den 6. Klassen die Möglichkeit, als Verkehrshelfer zu arbeiten. „Da sind wir sehr stolz drauf, dass wir das haben“, sagt Frank Burchert. Als Lehrer an der Grundschule ist er auch für die Verkehrserziehung und die Schülerlotsen zuständig. Die Beteiligung schwanke von Jahr zu Jahr. Im Idealfall kommen zwei Gruppen mit je drei Kindern zusammen, die sich wochenweise abwechseln.

Ein Schild weist auf die Schülerlotsen hin. Quelle: Enrico Kugler

Die Ausbildung der Kinder zu Schülerlotsen übernimmt die Präventionsabteilung der Polizei in Oranienburg. Für die Fünftklässler, die sich dafür anmelden, gibt es einen einwöchigen Kurs, eine Stunde pro Tag, am Ende steht eine Prüfung. „Da geht es um Straßenverhältnisse, Verkehrsregeln, Formeln, Bremswege und einiges mehr“, erzählt Frank Burchart. Bestehen die Schüler den Kurs, dann können sie sich in der 6. Klasse um ihre Aufgabe kümmern.

„Ich wollte den Kindern helfen, über die Straße zu kommen“, sagt Leah Deter (12) aus Vehlefanz auf die Frage, warum sie Schülerlotse werden wollte. „Weil ich will, dass die Kinder heil zur Schule kommen“, erklärt Celina Köppen (12) aus Vehlefanz.

Leah Deter ist Schülerlotse. Quelle: Enrico Kugler

Ihre tägliche Aufgabe umfasst nur wenige Minuten, ist aber sehr verantwortungsvoll. Die Mädchen kommen vor allen anderen, sie warten auf den Bus, der gegen 7.10 Uhr von Bärenklau kommend vor der Schule hält. Wenn der Bus stoppt, müssen die Mädchen dafür sorgen, dass der Verkehr an der Stelle wartet und die Kinder unfallfrei über die Straße kommen können. Sie haben eine Leuchtweste, eine Mütze und eine Kelle.

„Man sollte immer aufpassen, und man sollte keine Angst haben, sich auf die Straße zu stellen“, erzählt Amy Hartwig (12) aus Marwitz. „Es geht darum, dass wir die Autos weit weg von den Schülern halten“, so Celina Köppen. Steht der Bus, schauen sie, dass sie eine Lücke im Verkehr finden, um sich auf die Straße zu stellen und sie vor und hinter dem Bus abzusichern. „Beim ersten Mal war das komisch“, sagt Amy. „Ich hatte auch am Anfang etwas Angst“, ergänzt Celina. „Ich hatte keine Angst, aber Respekt“, sagt Leah.

Celina Köppen. Quelle: Enrico Kugler

Aber werden die Kinder von den Leuten im Auto ernstgenommen? „Ja, wir werden ernst genommen“, erklärt Leah. „Wir hatten es noch nie, dass irgendwo Leute vorbeigefahren sind.“ Manchmal müssen sie bei den Kindern, die aus dem Bus kommen, ein bisschen Druck machen. „Dann rufen wir, dass sie sich beeilen sollen“, sagt Celina.

Da die zweite Gruppe irgendwann abgesprungen war, standen die Drei jeden Morgen an Schultagen auf der Straße, um auf den Verkehr zu achten. „Mir wird das fehlen“, sagt Celina. Ab August werden die Mädchen auf andere Schulen in Oranienburg und Hennigsdorf gehen. „Ich fahre dann selber mit dem Bus, und wenn ich aussteige, wird das ein komisches Gefühl sein“, sagt Leah.

„Sie haben eine Verantwortung“, erklärt Frank Burchert, der immer auch ein Auge auf die Schülerlotsen hat. „Sie merken irgendwann auch, dass es nicht immer so einfach ist. Sie müssen früher aufstehen. Schülerlotse zu sein, ist immer mit dieser Aufgabe und der Verantwortung verbunden.“ Häufig würden die Kinder durch diese Aufgabe auch das Gefühl bekommen, einen Bereich gefunden zu haben, wo sie aufblühen.

Und auch die Eltern müssen mitziehen und den Job ihren Kindern erlauben. „Meine Mama hat zu mir gesagt, dass das eine schöne Aufgabe ist, aber auch, dass ich aufpassen soll“, erzählt Celina. Leah hatte sogar ein Vorbild, denn schon ihr Bruder hat als Schülerlotse gearbeitet. „Deshalb war meine Mutter da entspannt.“

Von Robert Tiesler