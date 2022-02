Vehlefanz

Aus der Fläche eines alten Schweinemastbetriebes soll in den nächsten Jahren ein neues Wohngebiet entstehen. Die Rede ist von einem Gelände in Höhe Schäferweg und Bahnstrecke in Vehlefanz. Schon seit einiger Zeit ist das ein sehr großes Diskussionsthema im Dorf. Nun meldet sich der Investor zu Wort.

„Wir sind mit unserem Projekt ein wenig in den Bürgermeister-Wahlkampf reingerutscht“, sagt Investor Thomas Richter. Da habe eine aufgeheizte Stimmung geherrscht, dabei sei davon schon seit Jahren die Rede. Wegen dieser Stimmung war Thomas Richter vergangene Woche auch im Gemeinderat zu Gast, um zu erklären, wie es aus seiner Sicht nun weitergehen könne.

Dabei stellt er klar, dass es bis jetzt keine genauen Pläne darüber gibt, wie dieses neue Wohngebiet aussehen werde. „Wir haben keinen fertigen Plan in der Schublade“, so Thomas Richter am Montag. Als der Flächennutzungsplan fertiggestellt worden sei, „da waren mal Häuser drauf skizziert, aber wie das Gebiet dann am Ende aussieht, entscheidet sich im Bebauungsplan-Verfahren.“ So sei es zum Beispiel auch möglich, nicht nur Flächen für Häuser zu schaffen. „Wohnungen werden hier auch gesucht wie verrückt“, so Richter weiter. „Es kann sich nicht jeder ein Haus leisten. Wir werden versuchen, da auch Wohnungen zu schaffen.“

Thomas Richter. Quelle: Robert Tiesler

In den vergangenen Sitzungen des Bauausschusses und der Gemeindevertretung waren immer wieder Bürger, die sich einerseits grundsätzlich gegen das Projekt ausgesprochen hatten und auch den Aufstellungsbeschluss an sich verhindern wollten. Andererseits gab es die Kritik, unter anderem auch von den Gemeindevertretern Carsten Schneider (Volt) und Anikke Knackstedt (Grüne), dass man mehr Zeit für Konzepte haben wolle. Was Thomas Richter wieder auf das Prozedere zurückbringt. „Jetzt arbeiten wir doch erst am Konzept“, sagt er. Das sei ergebnisoffen. Mit dem Ja zum Aufstellungsbeschluss beginne der ganze Prozess erst.

Konkret geht es um ein fünf Hektar großes Gelände, das der LSV Landwirtschafts GmbH gehört, die unter anderem das Gelände mit der Milchtankstelle und den Ställen an der Schwantener Dorfstraße betreibt. Seit gut 100 Jahren ist die Fläche am Schäferweg in Vehlefanz landwirtschaftlich genutzt worden. „Als ich 1986 hierher kam, war das eine Sauen-Anlage“, so Thomas Richter. Anfang der 90er-Jahre sind die Ställe modernisiert worden. „Damals gab es auch großen Ärger darum“, erinnert er sich. „2017 haben wir dann entschieden: Wir hören auf. Zu diesem Zeitpunkt hätten wir wieder investieren müssen.“ Die Schweine kamen weg. „Aus heutiger Sicht die richtige Entscheidung.“

Thomas Richter: Baustart erst in „drei, vier oder fünf Jahren“

In der Sitzung der Gemeindevertreter in der vergangenen Woche gab es seitens der Anwohner die Befürchtung, dass es zu großen Flächenversiegelungen kommen würde. Für das Gelände der ehemaligen Schweineställe verneint Thomas Richter das. Stattdessen würde dort wahrscheinlich mehr ent- als versiegelt. Wenn es beispielsweise um Grünstreifen oder -flächen gehe, sei alles offen. Was er auf keinen Fall wolle, sind Wohngebiete wie das in Marwitz: „Da ist null Charakter drin.“ Im Wahlkampf hatte die parteilose Ingke Purrmann für das Gebiet neben dem Schäfergarten einen möglichen Plan ins Spiel gebracht, mit viel Grün und verschiedenen Hausarten. „Ein paar Highlights kann man sicher davon verarbeiten. Das muss sich in den Gesprächen ergeben“, so Thomas Richter weiter. In der Sitzung der Gemeindevertreter hatte er versprochen, sich mit den Anliegen der Bewohner zu befassen. So will er zu diesem Thema auch mit Ingke Purrmann sprechen. „Das war ernst gemeint. Wir werden uns auf geeignete Weise auseinandersetzen, zuhören.“

Thomas Richter geht davon aus, dass es noch einige Zeit dauern werde, bis sich dort etwas tue. Von zwei Jahren sei die Rede gewesen, „das können aber auch drei, vier oder fünf Jahre werden.“

Von Robert Tiesler