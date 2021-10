Vehlefanz

Wenn Erika Kaatsch zu einem Pressetermin einlud, dann war sie immer perfekt vorbereitet. Hat sich Notizen gemacht, ihre Unterlagen und Ordner standen auch bereit. Die Frau wusste, was sie wollte, und ihre Ziele hatte sie auch immer fest im Blick. Oberkrämer voranbringen, Neues schaffen, das war ihr Ziel.

Am Montag ist Erika Kaatsch gestorben. Sie wurde 87 Jahre alt. Ein Schaffens-reiches Leben ist zu Ende gegangen.

Geboren auf einem Bauernhof bei Posen

Es begann auf einem großen Bauernhof bei Posen im heutigen Polen. Dort wurde sie am 28. August 1934 geboren. „Als Kind ging es mir gut, wir hatten eine große Wirtschaft”, erzählte sie anlässlich ihres 80. Geburtstags 2014 in einem MAZ-Gespräch. Doch am 19. Januar 1945 hatte sich alles geändert. „Die russische Front war durchgebrochen, wir mussten unsere Heimat verlassen.” Mit Pferd und Wagen, aber ohne Ziel machte sich die Familie auf Richtung Westen. Der Vater fehlte, er musste in den Krieg ziehen — und kehrte auch nicht mehr zurück. „Am Anfang haben wir gedacht, wir müssen nur über den nächsten kleinen Fluss.” Aber die Reise war länger, viel länger. Bei minus 15 Grad reisten sie bis in den Berliner Raum. Sie landeten in Börnicke im Havelland.

2019: Abschied vom Ortsbeirat Vehlefanz. Quelle: Robert Tiesler

Die Familie — Erikas Mutter mit fünf Kindern — kam auf einem Bauernhof unter. Die Zeit war hart. „Wir hatten kaum etwas. Es ging ums nackte Überleben.” Glück im Unglück: Die Leute, bei denen die Familie unterkam, waren nett, und die Mutter hatte auf dem Hof Arbeit. „Ich glaube, wenn mein Vater aus dem Krieg zurückgekommen wäre, dann wäre mein Leben ganz anders verlaufen”, so Erika Kaatsch. „Er hätte uns wieder eine Existenz aufgebaut. Meine Mutter konnte das nicht.”

Lehre beim Konsum

Erika Kaatsch begann nach der 8. Klasse eine Lehre beim Konsum und wurde Verkaufsstellenleiterin in Grünefeld. „Oft haben die Lebensmittel nicht gereicht”, erinnerte sie sich. 1956 lernte sie ihren Mann Helmut kennen. Ein Jahr später haben sie geheiratet. Sie zog zu ihm nach Vehlefanz, auf einen Hof an der Lindenallee. In den 70er-Jahren machte sie ein Fernstudium zur Ökonompädagogin und wurde in Oranienburg Ausbildungsleiterin in der Konsumgenossenschaft, später war sie Mitglied im Kreisvorstand beim Konsum. Schon damals hatte sie sich immer schützend vor ihre Leute gestellt. Der Fels in der Brandung.

Das Jahr nach der Wende brachte den nächsten Schicksalsschlag. 1990 starb ihr Mann Helmut an Lungenkrebs. Ihre Familie war es, die sie wieder aufrichtete. 2014 sagte Erika Kaatsch, ihre Familie gebe ihr Kraft.

In den 90ern begann die Arbeit für die Gemeinde

1993 war sie aus der Konsumgenossenschaft ausgeschieden. Sie wollte sich ein neues Betätigungsfeld suchen. Nichts tun – das kam für sie gar nicht in Frage. „Ich bin zur Gemeinde gegangen und habe gesagt, wenn es Arbeit gibt, nehme ich sie an.” Und, klar, es gab Arbeit. Mit den Bürgern für Oberkrämer kam sie ins Gemeindeparlament. Vehlefanz wurde ein Teil von Oberkrämer. Sie wurde Ortsvorsteherin. Sie gründete den Seniorenbeirat. Sie war es, die die Senioren in den Dörfern zusammenhielt. Sie lud zu Weihnachtsfeiern, zur Seniorenwoche und vielen weiteren Veranstaltungen ein, wo Senioren zusammenkamen. Schaffenskraft. Durchsetzungskraft. Damit machte sie sich nicht nur Freunde – aber schon meistens. Durch ihre Ortsvorsteher-Tätigkeit war sie Ansprechpartnerin für Leute im Ort. Und präsent, das war sie immer. Immer war sie mit ihrem Auto unterwegs. So ziemlich jeden Tag düste Erika Kaatsch von A nach B und weiter nach C. Ihr Terminplan war oft voll. Sie fuhr bis fast zum Schluss selbst – auch Touren auf der Autobahn machten ihr nichts aus. Ängstlich war sie nie.

Ehrung für Erika Kaatsch, 2018. Quelle: Robert Roeske

2016 verließ sie den Hof, auf dem sie 60 Jahre gewohnt hatte, ganz freiwillig. Es war wieder eines ihrer Projekte gewesen, das sie jahrelang verfolgt und schließlich auch durchgesetzt hatte. Die „Alte Schule“ an der Lindenallee stand jahrelang leer. Den Leerstand wollte sie nicht hinnehmen, und natürlich gab es eine Idee: Dort entstand schließlich eine altersgerechte Wohnstätte. Und für Erika Kaatsch stand fest: Sie wird dort einziehen und ihren Lebensabend verbringen. Kisten wurden gepackt, von vielem hatte sie sich trennen müssen. Als die Wohnstätte fertig war, zog sie um.

Gute Seele in der „Alten Schule“

Die Arbeit im Seniorenbeirat gab sie später an Kerstin Laatsch ab. Natürlich auch das organisiert. Ihre Nachfolgerin hatte sie nach und nach eingearbeitet. Bei den Kommunalwahlen 2019 trat sie nicht mehr an – ihr kommunalpolitischer Abschied. Was natürlich nicht heißt, dass es nichts mehr zu organisieren gab. In der „Alten Schule“ war sie bis zum Schluss die gute Seele, die auch dort für den Zusammenhalt gesorgt hat.

Richtfest für die „Alte Schule“, 2015. Erika Kaatschs letztes Lebenswerk. Quelle: Robert Tiesler

Am Ende hatte sie mit Krankheiten zu kämpfen – aber selbst in dieser Zeit versuchte sie immer, stark zu bleiben. Meine letzte Begegnung mir ihr war im Juli – im Vehlefanzer Edeka. „Kommen Sie doch mal auf einen Kaffee vorbei“, sagte sie. Sie erzählte vom Pavillon auf dem Hof hinter der „Alten Schule“. Trotz Krankheit – der Tatendrang blieb ihr.

Nun ist sie nicht mehr da. Sie wird fehlen. Die kleine, freundliche, aber durchsetzungsstarke Frau hat Vehlefanz verlassen. Erika Kaatsch wird immer in Erinnerung bleiben.

Von Robert Tiesler