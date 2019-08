Vehlefanz

Der Förderverein Regionalpark Krämer Forst und die Fotogruppe „ Blende 7“ vom Heimatverein Vehlefanz bieten im September und Oktober Fotoworkshops für Einsteiger an. Gestartet wird jeweils, zu den nachfolgend genannten Terminen, an der Bockwindmühle in Vehlefanz.

Bei den Fotospaziergängen gehe es vorrangig darum, Grundlagen und allgemeine Hinweise zur Fotografie zu vermitteln. Aber auch um den Zusammenhang von ISO, Blende und Belichtung, den richtigen Kameramodus, Fokussierung und Belichtungseinstellung.

Mitzubringen sind die Bedienungsanleitung der Kamera, wenn vorhanden. Außerdem ein Stativ, nach Möglichkeit Funk- oder Fernauslöser. Dazu der Witterung entsprechende Kleidung und Schuhwerk. Teilnehmen können maximal acht Personen, bei Dauerregen oder Unwetterwarnung fällt die Tour aus.

Die erste Tour startet am Sonnabend, 14. September, um 14 Uhr. Gemeinsam mit den Fotografen machen alle einen Spaziergang am Mühlensee und begeben sich auf Motivsuche. Es gibt Hilfestellung zur Kameratechnik und Tipps und Tricks zum Thema Makrofotografie, aber auch allgemein zur Naturfotografie.

Dem Sonnenuntergang entgegen geht es am Freitag, 27. September, um 16 Uhr. Bei dieser Tour soll der Sonnenuntergang über dem Mühlensee in Vehlefanz in Szene gesetzt werden. Durch die Abenddämmerung können Langzeitbelichtungen vom Wasser getestet werden.

Um die Herbststimmung geht es am Sonnabend, 12. Oktober, ab 14 Uhr. Im Herbst verwandelt sich das Landschaftsschutzgebiet rund um den Vehlefanzer Mühlensee in ein faszinierendes Farbenspiel. Dieses soll in seiner Vielfalt festgehalten werden.

Die Dauer der Touren beträgt zwischen zweieinhalb und drei Stunden. Der Unkostenbeitrag pro Person und Tour liegt bei 15 Euro.

Anmeldungen sind möglich unter 03304-2061227 oder per E-Mail an kontakt@kraemer-forst.de.

Von MAZonline