Der Dorfspaziergang des Vehlefanzer Heimatvereins mit dem Ortschronisten Helmut Schönberg, der am Sonnabend aus den letzten 150 Jahren seines Dorfes erzählt hat, war mit 20 angemeldeten Personen ausgebucht. Der Spaziergang begann am „Haus der Generationen“ und mit der Geschichte der beiden Motormühlen in der direkten Nachbarschaft. Helmut Schönberg war dabei im Outfit eines Vorsitzenden der Handwerkskammer vor 150 Jahren. Zylinder war Pflicht.

Es ging vorbei am Haus von Malermeister Grütte zum südlichen Ortsausgang, wo um 1650 die erste Bockwindmühle der Kabelitz-Dynastie stand. Ursprünglich war Grüttes Anwesen eine Tonfabrik. Die dazugehörigen Tonstiche liegen in der hügeligen Endmoränen-Landschaft, eine Senke hinter dem Haus, „Vehlefanzer Schweiz“ genannt. Das Wandergebiet ist topografisch mit dem Mühlenseegebiet verbunden.

Schönberg berichtete, dass Vehlefanz das größte Bauerndorf auf dem Glien war. Schon im 17. Jahrhundert gab es ein Schulhaus an der Stelle, wo 1909 der Grundstein für die „Alte Schule“ gelegt wurde. Bis 1993 tat sie ihren Dienst. Danach stand sie über Jahre leer und verfiel. Durch einem Gemeinderats- Beschluss wurde das Gebäude 2015 saniert und mit einem modernen Anbau in eine Seniorenresidenz gewandelt.

All das und mehr hat der Vehlefanzer Ortschronist und Gründer des Heimatvereins, Helmut Schönberg, den Teilnehmenden an der Wanderung durch das Dorf erzählt.

