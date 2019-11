Eichstädt

Während der Streifenfahrt zweier Kollegen der Autobahnpolizei am Mittwochvormittag gegen 8.15 Uhr auf der Bundesautobahn 24 in Höhe der Anschlussstelle Fehrbellin in Fahrtrichtung Berlin überprüften die Beamten das Kennzeichen eines vor ihnen fahrenden Pkw Mercedes C-Klasse. Dabei stellte sich heraus, dass das Kennzeichen nicht zu dem Mercedes gehörte und somit der Verdacht des Fahrzeugdiebstahls bestand.

Mit 180 km/h durch die Baustelle

Die Beamten wollten den Wagen und dessen zwei Insassen einer Verkehrskontrolle unterziehen, doch der Fahrer flüchtete mit sehr hoher Geschwindigkeit – im Baustellenbereich bei erlaubten 60 beziehungsweise 80 km/h mit bis zu etwa 180 km/h) – und gefährlichen Fahrmanövern – überholen dann auch auf der A10 auf Standstreifen oder auf rechter Fahrbahn. Die Polizisten verloren mehrfach den Sichtkontakt, setzten aber die Verfolgung fort.

An der Anschlussstelle Oberkrämer festgefahren

In Höhe der Anschlussstelle Oberkrämer wurde der Wagen in den abgesperrten Baustellenbereich gesteuert und fuhr sich dort fest. Die beiden Insassen flüchteten zu Fuß und konnten von den Polizeibeamten nach der Abgabe eines Warnschusses gestellt und vorläufig festgenommen werden.

Kennzeichen am Wagen gefälscht

Der Mercedes, dessen Eigentumsverhältnisse bisher noch nicht geklärt sind, wurde sichergestellt. Bei den am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen handelt es sich um Fälschungen. Im Wagen wurden ein polnisches und zwei deutsche Kennzeichenpaar gefunden. Alle Kennzeichen und auch der Wagen sind bisher nicht im Fahndungssystem erfasst.

Bei den festgenommenen Männern handelt es sich um einen 24-jährigen Polen und einen bisher unbekannten Mann. Die Ermittlungen dauern an. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt.

Von MAZonline