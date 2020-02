Wenn die Pflegekraft zu Hause einzieht

Marwitz

Pflegebedürftige haben verschiedene Möglichkeiten: Sie werden von den Angehörigen gepflegt, sie gehen tagsüber in eine Tagespflege, oder sie wechseln komplett in ein Pflegeheim. Es gibt aber eine weitere Möglichkeit: Eine Pflegekraft kommt nach Hause, und das rund um die Uhr.

Die Marwitzerin Antje Kuhnt vermittelt solche Pflegekräfte. Anfang Februar startete sie die „Betreuungswelt Kuhnt“. Bei ihr geht es um die Vermittlung und Beratung rund um 24-stündige häusliche Betreuungskräfte. Das laufe dann zum Beispiel so ab: „Frau Meier ruft an und sagt, sie braucht für ihren Mann eine Pflegekraft“, erklärt die 34-Jährige. „Dann bekommt sie einen Fragebogen.“ Dort werde alles Wichtige abgefragt. Ich welchem Zustand ist der Patient? Was kann er und was nicht? Was muss getan werden? Wie sind die Räumlichkeiten?

Den ausgefüllten Fragebogen schickt sie dann zur Hauptstelle der Firma nach Düsseldorf, dann kommen verschiedene Vorschläge, und die Kunden könnten sich dann aussuchen, wer am besten zu ihnen passe.

Es handelt sich dabei um Pflegekräfte aus Osteuropa, vor allem aus Polen oder der Ukraine, die dort bei einer Agentur beschäftigt sind, ähnlich wie bei einer Zeitarbeitsfirma. „Sie sind komplett sozialversicherungspflichtig.“ Meistens bleibe die Kraft dann gleich zwei bis drei Monate im Haus, dann gehe es erst mal wieder nach Hause. „Im besten Fall wechseln sich in so einer Familie zwei bis drei Personen immer ab“, sagt Antje Kuhnt. Sie selbst ist die Vermittlerin, bei ihr laufen die Fäden zusammen. „Wenn was nicht klappt, rufen die Leute bei mir an. Wichtig ist, dass es zwischenmenschlich funktioniert“, sagt sie. Laut Vertrag arbeiten die Kräfte acht Stunden am Tag. Sie kümmern sich um den Patienten – waschen, anziehen, Essen zubereiten. „Was nicht geht sind Gartenarbeiten, dafür sind sie nicht zuständig.“

Agenturen, die Pflegekräfte aus dem Ausland vermitteln, gibt es in Deutschland seit den 70er-Jahren. „Alles andere ist für viele Menschen einfach nicht bezahlbar“, sagt Antje Kuhnt mit dem Verweis auf das deutsche Dreischichtensystem. Hin und wieder seien allerdings die Sprachbarrieren ein Problem.

Für sie selbst ist es ein Vollzeitjob. „Ich telefoniere sehr viel, bin oft am Computer.“ Sie macht aber auch Vor-Ort-Termine. „Oft ist es so, dass sich die Leute frühzeitig bei mir melden. Aber manchmal muss es wirklich schnell gehen.“ Grundvoraussetzungen seien ein eigenes Zimmer für die Pflegekraft und Internet.

Schon seit 2014 ist Antje Kuhnt selbstständig. Sie gibt nebenher Kanga-Trainingsstunden in Oranienburg und hatte bis Ende 2019 ein Familienstudio. Ihre neue Firma betreibt sie weitgehend von zu Hause aus – und das allein. „Ab und zu fragen mich Leute nach einem Job. Aber ich suche keine Angestellten. Ich vermittele sie“, sagt sie.

Von Robert Tiesler