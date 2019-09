Schwante

Eine Spaziergängerin fand am Samstagmittag an der Sommerswalder Chaussee in der Gemeinde Oberkrämer, im Waldgebiet in Nähe des Forsthauses am Schloss Sommerswalde, verrostete Munition. Die Polizeibeamten konnten an der besagten Stelle ein altes Trommelmagazin mit verrosteter Munition feststellen.

Nach Rücksprache mit dem Kampfmittelbeseitigungsdienst (KMBD) konnte die Munition unter Beachtung gegebener Verhaltenshinweise durch die Polizeibeamten mitgenommen und bis zur Übergabe an den Kampfmittelbeseitigungsdienst verwahrt werden.

Von MAZonline