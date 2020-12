Oberkrämer

In der Gemeinde Oberkrämer gibt es einen neuen Informationsservice. In der derzeitigen Situation sei kein Tag wie der andere. Die Eindämmungsmaßnahmen oder die Personalsituation seien derzeit langfristig nicht planbar. Sie würden von der Entwicklung der aktuellen Pandemielage abhängen, heißt es aus der Verwaltung.

„Wir möchten nun einen Benachrichtigungsservice einrichten, sodass Sie als Eltern tatsächlich keine Information zu Ihrer Kita verpassen“, teilt Hauptamtsleiter Ronny Rücker mit. Eltern können sich auf www.oberkraemer.de in eine Mailingliste für eine der Kita in den Ortsteilen eintragen. Sie bekommen dann jeweils eine Info mit einem Link zu den Nachrichten aus der jeweiligen Kita. In Einzelfällen gebe es über diesen Weg auch gezielte Informationen zum Thema Kita, die nicht auf der Homepage stehen. Insbesondere in Bötzow und Eichstädt war es jüngst zu Engpässen gekommen.

