Vorfahrt nicht beachtet: Zwei Verletzte nach Unfall in Marwitz

Marwitz

Ein Verkehrsunfall hat sich am Montagnachmittag (6. September) gegen 15.40 Uhr in der Breiten Straße in Marwitz ereignet. Dabei befuhr eine 40-jährige VW-Fahrerin die Straße in Richtung Vehlefanz und wollte nach links abbiegen.

Lesen Sie auch: Unfall am Kreisverkehr zwischen Bötzow und Marwitz: 17-jähriger Motorradfahrer verletzt

„Im Gegenverkehr befand sich allerdings ein VW, der Vorrang hatte“, berichtete Polizeisprecherin Christin Knospe.

Unfall in Marwitz: Zwei Personen müssen ins Krankenhaus

Die Autos stießen frontal zusammen. Eine 17-Jährige und ein 74-Jähriger, die sich im vorfahrtsberechtigten VW befanden, wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Rettungskräfte brachten sie in umliegende Krankenhäuser. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 8000 Euro geschätzt.

Von MAZonline