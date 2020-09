Oberkrämer

Matthias Schreiber bleibt der Vorsitzende der Wählergemeinschaft „Bürger für Oberkrämer“ (BfO). Das ist das Ergebnis der Wahl bei der Mitgliederversammlung in der vergangenen Woche. Schreiber sei einstimmig gewählt worden, teilte Serjoscha Rösler mit. Ebenso einstimmig wurde sein Vertreter Dirk Jöhling, Gemeinderatsmitglied, Leiter des Bauausschusses und Ortsvorsteher von Schwante, wiedergewählt. Neu im Vorstand sind Mandy Krenz, Ortsvorsteherin von Bötzow und Serjoscha Rösler, Mitglied des Ortsbeirates von Vehlefanz und Verantwortlicher für die Öffentlichkeitsarbeit der BfO.

Bötzows Ortsvorsteherin Mandy Krenz (BfO) gehört jetzt zum Vorstand. Quelle: Robert Tiesler

Der langjährige Bürgermeister von Oberkrämer Helmut Jilg kandidierte aus Altersgründen nicht mehr. Für seine Arbeit im BfO-Vorstand bedankte sich Karl-Dietmar Plentz im Namen aller anwesenden Mitglieder. „Der neue Vorstand bedankte sich ebenfalls im Anschluss an die Wahlen für das ihm ausgesprochene Vertrauen und blickt nun voller Engagement und Tatendrang nach vorne“, so Serjoscha Rösler. Die BfO stellt mit Peter Leys in Oberkrämer auch den Bürgermeister.

