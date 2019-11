Velten

Mit Tränenerstickter Stimme gab Yvonne Rittner am Sonnabend in ihrer Veltener Ahorn-Apotheke die Spendensumme für den schwerkranken Johannes bekannt und fiel anschließend der ebenfalls gerührten Mama Vivien Zeiske in die Arme. Unfassbare 26 878 Euro kamen in den vergangenen acht Wochen zusammen.