Waldbrandgefahr in Brandenburg sinkt – doch von Entspannung kann keine Rede sein

Oberkrämer

Beim ersten großen Waldbrand des Jahres in Brandenburg in Bötzow (Oberhavel) hofft die Feuerwehr auf Regen. „Es gibt noch kleinere Glutnester, hin und wieder flammt es auch an einzelnen Stellen noch einmal auf“, sagte David Ostwald, Einsatzleiter der Feuerwehr in Oberkrämer.

Die Feuerwehr hat die Maßnahmen zur Löschung in Bötzow runtergefahren. Die Glutnester werden regelmäßig kontrolliert und seit Montagabend sind nur noch sechs Einsatzkräfte vor Ort, die das Brandgebiet mit zwei Tanklöschfahrzeugen umkreisen und bewässern, wie Ostwald sagte. Die Bewässerung des Randes führt die Feuerwehr demnach solange fort, bis es das nächste Mal regnet.

Waldbrandgefahr in Brandenburg sinkt

Das Feuer war am Freitag auf einer Fläche von etwa acht Hektar nordwestlich von Berlin ausgebrochen. Nachdem der Waldbrand bereits am Wochenende unter Kontrolle war, flogen zwei Hubschrauber der Bundespolizei am Montag über den Brandort und ließen alle fünf Minuten etwa 4000 Liter Wasser über der Fläche ab.

In Brandenburg hat es sich nach einigen heißen Tagen etwas abgekühlt. Die Waldbrandgefahr sank laut der Internetseite des Umweltministeriums am Dienstag in 11 von 14 Landkreisen auf eine geringe, in den drei übrigen Kreisen auf eine sehr geringe Waldbrandgefahr. Auch in den kommenden Tagen soll es nach dem Gefahrenindex des Deutschen Wetterdienstes entspannt bleiben.

Oberkrämer: Ein Löschhubschrauber wirft Wasser über einem brennenden Waldstück nordwestlich von Berlin ab. Bei dem bisher größten Waldbrand seit Beginn der Saison kämpften Feuerwehrleute auf einer Fläche von zehn Hektar bei Bötzow (Oberhavel) gegen die Flammen. Quelle: Christian Guttmann/dpa

Wann kommt der große Regen?

„Der Schein trügt“, sagte der Waldbrandschutzbeauftragte Raimund Engel der dpa. Feuchte Luftmassen führten zwar lokal zu einzelnen Gewittern. „Um Entspannung zu bringen, bräuchten wir flächendeckend Regen.“ Die Aussichten aktuell zeigten, dass die Gewitterfront nach Osten abdrifte. Regen werde nur bestimmte Regionen wie beispielsweise Cottbus bis Frankfurt (Oder) treffen. Viele Ecken blieben aber trocken.

Zwar sei die obere Bodenschicht feucht, darunter sehe es aber anders aus. „Der Boden ist knochentrocken“, so Engel. In Brandenburg hatte es seit Jahresbeginn mehr als 110 Mal gebrannt - ohne einzelne Feuer am Wochenende. Allein von Donnerstag bis Montag brannte es landesweit mehr als 20 Mal.

