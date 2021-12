Oberkrämer

Der Weihnachtsmann und seine Engelchen setzen am Sonnabend, 18. Dezember, ihre Tour durch Oberkrämer fort, die sie am vergangenen Sonnabend begonnen hatten. Mit der Kutsche geht es diesmal durch Klein-Ziethen, Schwante, Vehlefanz und Bärenklau.

Um 11 Uhr fährt sie auf dem Mühlenhof in Vehlefanz los, weiter geht es über die Lindenallee und den Burgwall. Ab 11.35 Uhr geht es durch Klein-Ziethen mit der Kirschallee und Am Dorfplatz. Gegen 12 Uhr trifft sie in Schwante ein – über Am Wiesengrund, Hauptstraße, Mittelweg, Pappelweg und Dorfstraße. Ab 12.55 Uhr geht es durch Vehlefanz mit Bockwindmühle, Lindenallee und Bärenklauer Straße. Gegen 13.40 Uhr soll Bärenklau erreicht werden – mit der Vehlefanzer Straße, dem Dorfkrug, Remontehof, Alte Dorfstraße, Wendemarker Weg und Bahnweg und weiter durchs Gewerbegebiet. Gegen 15 Uhr wird die Rückkehr auf dem Mühlenhof sein.

Stopps können leider nicht eingelegt werden. Über ein freundliches Lächeln, kräftiges Winken oder gar über schöne Weihnachtslieder am Gartenzaun wird sich der Weihnachtsmann sicher sehr freuen. Die angegebenen Uhrzeiten sind Richtwerte.

Von MAZonline