Bötzow

Die „ Wohnbebauung Verlängerung Sonnenwinkel“ in Bötzow wird es mit der jetzigen Entwurfsplanung nicht geben. Die Gemeindevertreter in Oberkrämer lehnten ihn am Donnerstagabend einstimmig ab. Auch der Bauausschuss hatte bereits dagegen gestimmt.

Das Argument war, dass die Grundstücksgrößen zu klein seien,...