Schwante

In Schwante wird ein ehrenamtlicher Ortschronist gesucht. Das teilt Ortsvorsteher Dirk Jöhling mit. „Er könnte Berichte in den Medien rund um Schwante sammeln und archivieren“, erklärt er. Außerdem gehe es darum, zur Geschichte des Dorfes zu recherchieren und Texte zu Personen und Themen, die in Schwante eine Rolle spielen oder mal gespielt haben, zusammenzustellen. Auch könne diese Person bei Veranstaltungen anwesend sein, um Fotos zu machen, die dann ebenfalls in einer Chronik auftauchen könnten. Damit solle auch die Arbeitsgruppe Ortsgeschichte gestärkt werden.

Wer Interesse hat, kann sich bei Dirk Jöhling unter 033055/7 29 60 melden.

Von Robert Tiesler