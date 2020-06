Wo Mandy in Marwitz Mädels zum Schwitzen bringt

Marwitz

Wenn grüne Pezzibälle Gesichter glücklich lächelnd rot werden lassen, ist man vielleicht im Sportkurs von Mandy Haefner-Kozinc in Marwitz. Ab Donnerstag, den 25. Juni, von 17.45 bis 19.15 Uhr, ist wieder Training in der Turnhalle in Marwitz angesagt. Diesen Donnerstag startet die Truppe eine Radtour. „Die Mandy ist eine super Trainerin, die uns beim Sport prima motiviert und während der Corona-Einschränkungen hat sie für uns sogar Online-Kurse angeboten. Die Mandy müssten sie mal in Ihrer Rubrik ,Treue Seele’ vorstellen“, schrieb MAZ-Leserin Claudia Schülzky.

Die grünen Pezzi-Bälle lassen beim „Drums-Alive“ Gesichter rot färben. Quelle: Jeannette Hix

Anzeige

Seit 2003 gibt Mandy Haefner-Kozinc aus Bötzow ehrenamtlich gemeinsam mit anderen Trainern Sport-Kurse in Marwitz. Ehrenamtlich engagiert sich die Polizeihauptkommissarin auch als Gemeindevertreterin in Oberkrämer. „Ich bin angetreten, um den Ausbau von Kitas und Horten sowie den Ausbau der Grundschulstandorte in Bötzow und Vehlefanz voranzutreiben. Immer mehr Leute ziehen hier her, und der Bedarf ist da“, sagt Mandy Haefner-Kozinc.

Weitere MAZ+ Artikel

Aber auch das Miteinander im sportlichen Vereinswesen sei ihr wichtig. Sie freue sich, dass die SG Deutsche Eiche Marwitz den Sport so unterstütze. „Wir haben ein tolles Equipment – von Steppern über Hanteln bis zu Pezzi-Bällen. Vor der Coronapandemie hatten wir so einen enormen Zulauf, dass wir mehr Gymnastikmatten brauchten. Kaum hatten wir den Wunsch ausgesprochen, waren die Matten schon da.“

Diese Übung hält Körper und Geist fit. Quelle: Jeannette Hix

Hätte man einst der Schülerin Mandy erklärt, dass sie mal eine „Sportskanone“ wird, hätte sie sich sicher an die Stirn getippt. Denn als Teenager hatte Mandy nichts „am Hut mit Sport“. Geboren in Hennigsdorf, aufgewachsen in Marwitz und Velten war sie von der 1. bis zur 4. Klasse zwar im „Verein Kindersport“, „aber der Sport hat mir nichts gegeben“, erinnert sie sich. „Nach der 4. Klasse habe ich sportlich gar nichts mehr gemacht.“

Das blieb auch so, als die junge Mandy in Berlin eine Ausbildung zur Industriekauffrau machte. „Eigentlich wollte ich damals schon zur Polizei gehen. Ich fand es spannend, Fälle aufzuklären und Fakten zu ermitteln“, erzählt sie. Doch ihre Mutter war von der Idee nicht begeistert: „Lern’ lieber was Vernünftiges“, soll sie ihrer Tochter geraten haben.

Online-Fitnesskurs von zu Hause für die Kursteilnehmerinnen. Auch Mandys Tochter turnt fleißig mit. Quelle: Privat

Doch das ewige Sitzen als Industriekauffrau war nicht ihr Ding. Ein Ausgleich musste her. „Ich habe mich damals wie heute gerne zur Musik bewegt, und als im Fitnesscenter Hennigsdorf ein Jazz-Dance-Kurs und ein Stepp-Aerobic-Kurs angeboten wurde, habe ich mich angemeldet“, erzählt Mandy Haefner-Kozinc.

Ihre sechs Jahre jüngere Schwester zog dann durch, was Mandy auch gerne gemacht hätte. Ihre Schwester bewarb sich bei der Polizei und wurde angenommen. Mandy ist 22 Jahre alt, als sie auch den Schritt geht und sich bei der Polizei bewirbt. „Damals war ich total unsportlich und hatte Bange, dass ich den Anforderungen im Laufen, Schwimmen, Hindernis-Parcours, Judo und in Selbstverteidigung nicht gerecht werde“, erzählt sie.

Sport auf der grünen Wiese hinter der Turnhalle Marwitz. Quelle: Privat

Und sie begann, langsam zu trainieren. Nach der dreijährigen Ausbildung zur Polizeimeisterin im mittleren Dienst in Berlin schiebt sie noch ein Studium nach, wird Polizeikommissarin. Das Abi dafür hat sie an der Volkshochschule nachgemacht. Doch immer noch hängen sie ihre Kollegen im Sport ab. „Ich hatte immer mit die schlechtesten Ergebnisse von allen“, erinnert sich Mandy Haefner-Kozinc. „Das hat mich so angespornt, dass ich gezielter trainierte“, sagt sie.

Der Spaß soll beim Sport nicht auf der Strecke bleiben

Ihre zwei Golden Retriever begleiteten sie immer. „Aber am Ende wollten nicht mal mehr die Hunde mit mir laufen, weil die Strecken immer länger wurden“, erinnert sie sich. „Immer, wenn ich die Leinen nahm, haben sich die Hunde in der Ecke versteckt.“

Da zog Mandy erst alleine los, später zog sie dann schließlich auch noch an ihren Kolleginnen beim Training vorbei. „Ich habe die schnellsten Läuferinnen überholt und das hat mich unendlich stolz gemacht. Wenn man es nur will, kann man beim Sport viel erreichen. Sport ist für mich inzwischen ein Ausgleich vom Alltag. Das Joggen bringt mich zur Ruhe. Sport steigert das Wohlbefinden und ist einfach gut für die Psyche, wenn man ihn im Rahmen seiner jeweiligen Möglichkeiten ausübt“, findet Mandy Haefner-Kozinc, die auch schon an vielen Marathon-Läufen teilgenommen und den Fitness-Trainer-C in der Tasche hat.

Auch auf dem Stepper kommt der Kreislauf richtig in Schwung. Quelle: Jeannette Hix

Trotzdem achtet sie darauf, dass bei ihrem Training niemand überfordert wird. „Wer eine Übung aus gesundheitlichen Gründen nicht machen kann, lässt sie einfach weg“, sagt die Trainerin, die in ihren Kursen nach dem Aufwärmen (Warm Up) verschiedene Übungen aus dem Aerobic, Jazz Dance, Drums Alive (Trommeln auf Pezzibällen) oder Bewegung auf dem Stepper mit einfließen lässt. Ihr Motto: Hauptsache, es macht Spaß.

Und wenn nach den Übungen alle Teilnehmerinnen zwar geschafft sind, aber ein zufriedenes Lächeln im Gesicht haben, ist das Ziel erreicht. Schließlich kommt ja noch das Cool-down, die Entspannungsübung am Trainingsende. Gut, dass da, Dank der SG Deutsche Eiche Marwitz, auch für alle Teilnehmer Isomatten bereitliegen, auf denen man so richtig relaxen kann.

Von Jeannette Hix