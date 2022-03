Wolfslake

Der Förderverein Regionalpark Krämerforst ist in Zusammenarbeit mit der Forst Brandenburg und der Gemeinde Oberkrämer seit vielen Jahren Ausrichter des Krämerwaldfestes in Wolfslake und konnte stets auf Unterstützerinnen und Unterstützer aus allen Ortsteilen in Oberkrämer zählen. Doch auch hier macht sich der Generationswechsel bemerkbar und die „alten Hasen“ machen Platz für „neue“.

„Dass den Bürgerinnen und Bürgern Oberhavels die Waldbegegnungsstätte und der dazugehörige Krämerwald nicht einerlei sind, hat die große Beteiligung an der Petition zum Erhalt der Waldbegegnungsstätte vor wenigen Wochen gezeigt“, sagt Regionalmanagerin Kerstin Rosen. Umso mehr sei es ein großes Anliegen, nach zweijähriger Pause, wieder das Krämerwaldfest am 30. April zu feiern. Das Fest benötige jedoch viele fleißige Hände, und daher bittet der Vorstand des Fördervereins Regionalpark Krämerforst um Unterstützung für ganz konkrete Aufgaben: Anfertigung der beliebten Eintrittsplaketten aus Holz (Zuschnitt, Bearbeitung, Stempeln), Vorbereitung der Flächen auf dem Festgelände als Unterstützung und unter der Anleitung der Waldpädagogin (Reinigungsarbeiten, Wiese mähen), etwa zwei Wochen vor dem Fest, Auf- und Abbauarbeiten am Vortag, sowie am Veranstaltungstag, Betreuung der Kinder- und Familienaktionen am Veranstaltungstag, Background-Arbeiten auf dem Festgelände am Veranstaltungstag in Ergänzung zum vorhandenen Team (Flächensauberkeit, Transportarbeiten, Überwachung diverser Sachstände), Müllbeseitigung am Tag nach dem Fest. Es handelt sich um ehrenamtliche Tätigkeiten.

Auch werden Hobby- und/oder Kleinhandwerker, Künstler und Kreative gesucht, die ihre Produkte/Werke den Gästen präsentieren/anbieten möchten.

Kontakt über die Bürger- und Tourismusinformation unter 03304/2061227 oder per Mail kontakt@kraemer-forst.de.

