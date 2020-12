Wolfslake

Die Luft ist herrlich klar, das Laub raschelt unter den Füßen beim Gehen. Und mitten im dunklen Krämerwald, in der Nähe der Autobahn am Börnicker Weg, liegt ein Riesen-Findling im Wald: „Reckins Grab“ steht drauf. Die Grabstelle ist mit kleinen Findlingen umsäumt. „Wer das Grab besucht, sollte einen Tannenzweig darauf ablegen – so steht es in Büchern geschrieben“, sagt Schwantes Ortsvorsteher Dirk Jöhling, während er einen kleinen Kiefernzweig auf die mit Steinen umsäumte Stelle legt.

Der Sage nach, soll in dem Grab Förster Reckin liegen – französische Soldaten haben den Waldhüter einst niedergestreckt. Aber der war an seinem Tod nicht unschuldig. In den Jahren 1806 bis 1813 soll sich der Mord zugetragen haben. Die Zeit, als Napoleons französische Truppen auf dem Weg nach Polen und Russland neben Groß-Ziethen und Vehlefanz auch durch den dunklen Krämerwald zogen, entlang der Alten Poststraße. Nichts ahnend marschierten sie auch an einer alten, dicken Eiche vorbei. Da fällt ein Schuss – ein französischer Offizier ist niedergestreckt. Aufgescheucht schauen sich die Soldaten um – wo kam der Schuss her? Und da sahen sie, dass aus der alten, dicken, hohlen Eiche am Wegesrand Pulverrauch aufstieg. Der Franzosenhasser und Förster Reckin hatte versteckt im holen Baum den Soldaten aufgelauert und geschossen. Schnell war der Förster aus dem Baum gezerrt und wie sein Opfer niedergestreckt.

Am 24. April 1992 wurde “Reckins Eiche“ an gleicher Stelle neugepflanzt. Quelle: Jeannette Hix

Ob die Sage stimmt, ist unklar. Denn es gibt noch eine zweite Version der Erzählung: Darin wurde der alte Reckin von Räubern niedergestreckt. Und Reckin war auch kein Förster, sondern ein sogenannter Teerbrenner, der Holzteer herstellt. Das zähflüssige, nicht wasserlösliche Gemisch wird zum Beispiel zum Tränken für Schiffstaue genutzt. Und die Sage geht so: „Im Krämer stand an einem Kreuzweg eine uralte hohle Eiche. Die eigene Krone ist längst abgestorben, doch hatte der morsche Stumpf noch einen frischen Ast getrieben, der sich wieder baumartig verzweigte. Der Baum war schon seit vielen hundert Jahren hohl.

In der Schwedenzeit versteckte sich der Teerbrenner Reckin oftmals in dem hohlen Stamm, wenn er verfolgt wurde. Denn in und nach dem 30jährigen Krieg machte Raubgesindel die ganze Gegend unsicher, und einzelne zogen auch durch den Krämer. Dort lauerte ihnen der Teerbrenner auf und erschoss sie. Wurde er von anderen verfolgt, so flüchtete er und versteckte sich in der hohlen Eiche am Kreuzweg.

Dieser Findling liegt an Reckins Eiche. Quelle: Jeannette Hix

Einmal jedoch, als er wieder einmal einen Räuber erschossen hatte, waren des Räubers Kumpels auch in der Nähe und verfolgten den alten Reckin. Und das Schicksal nahm seinen Lauf. Er konnte nicht schnell genug fliehen, und sie bemerkten noch, wie er auf der Flucht in der hohlen Eiche verschwand. Sie umstellten den Baum, zerrten den Schützen hervor und erschlugen ihn. Die Stelle, wo Reckin von den Räubern umgebracht wurde, hielt man lange Zeit in Ehren, und vorübergehende Waldarbeiter und beerensuchende Frauen warfen Zweige auf das Grab.“

Die grabähnliche Stelle ist rund 300 Meter entfernt von dem Platz, an dem einst die alte, dicke, hohle Eiche stand – grüne Hinweisschilder zeigen den Weg. Und zumindest gab es die alte Eiche wirklich. Am 24. April 1992 wurde sie an gleicher Stelle neugepflanzt. Heute liegt zu ihren „Füßen“ auch ein Riesen-Findling - „Reckins Eiche“ steht drauf. Ein grüner Zaun sperrt den hölzernen Nachfolger ab, der schon eine stattliche Höhe erreicht hat. Nur in der Stammdicke muss die Eiche noch zulegen.

Die legendäre Stelle ist leicht zu erreichen. Mit dem Auto oder dem Rad fährt man auf der Perwenitzer Chaussee bis zum großen Mailenstein der Alten Poststraße. Gegenüber vom Parkplatz führt der Radweg 34/35 direkt zum Ziel. Hinweisschilder zeigen den Weg Richtung Autobahn.

Von Reckins Eiche können Sie weiter bis nach Wolfslake (2,3 Kilometer), nach Klein-Ziethen (3,7 Kilometer) oder bis Vehlefanz (7 Kilometer) laufen oder radeln. Zurück auf dem Parkplatz könnte man auch ein Stück auf der Alten Poststraße wandeln. Idyllische Waldwege schwenken links und rechts davon ab. Insgesamt soll es auf der rund 250 Kilometer langen „Alten Hamburger Poststraße“ von Berlin (Beginn Höhe Oranienburger Tor) bis Hamburg, 96 Ganz-, Halb- und ein Viertel-Meilensteine geben. Davon stehen neun zwischen Hennigsdorf und Krämer Pfuhl.

Erst kürzlich waren drei Steine davon rund um Flatow am Paddenpfuhl, an der Apfelallee und vor der Auffahrt zur Landstraße nach Linum aufgestellt worden ( MAZ berichtete). Laut Rolf Zimmermann vom Verein „Forschungsgruppe Meilensteine“ seien von den 96 Steinen nur noch 29 im Original von um 1803 erhalten. Dazu zählt auch der Originalstein im Krämer Forst Nähe der Umspannstation Ziegenkrug. „Die Meilensteine dienten damals nicht nur als Wegweiser für die Postkutsche und die Postreiter, sondern waren praktisch die heutige Maut“, sagt Rolf Zimmermann.

Von Jeannette Hix