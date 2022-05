Wolfslake: Neuer Besucherrekord beim Krämerwaldfest

Wolfslake

Zwei Jahre lang mussten die Besucher auf das traditionelle Krämerwaldfest in der Waldbegegnungsstätte Wolfslake coronabedingt verzichten – am Sonnabend war es endlich wieder soweit. Zum nunmehr 18. Mal konnten sich die Besucherinnen und Besucher nicht nur an der Landschaft, sondern auch an zahlreichen Ständen und Aktivitäten erfreuen. „Wir haben schon mit vielen Gästen gerechnet, aber das heute übertrifft alles“, berichtet Hauptorganisatorin Kerstin Rosen, Leiterin der Tourismusinformation in Oberkrämer. Mit mehr als 4000 Besuchern wurde am Sonnabend ein neuer Rekord aufgestellt.

Krämerwaldfest: Neuer Besucherrekord

Die ersten Besucherinnen und Besucher standen bereits kurz vor zehn Uhr am Eingangsbereich, vor allem die heiß begehrten Holzplaketten, die als Eintrittskarten vergeben werden, waren als Mitbringsel begehrt und schnell vergriffen. „Man konnte daran schon schnell erkennen das der Andrang heute sehr groß sein wird, denn obwohl wir eine vierstellige Anzahl an Holzplaketten vorrätig hatten, waren diese schon zur Mittagszeit vergriffen und es gab dann nur noch einen Stempel“, so Kerstin Rosen. Und den Besuchern wurde einiges geboten. Mehr als 60 Stände luden zum stöbern und verweilen ein, Clown Malino sorgte vor allem bei den jüngeren Gästen für Spaß und Freude und das Berliner Monbijou-Theater spielte Märchen auf der Bühne. Dazu gab es Kaspertheater im Wald, Voltigiervorführungen des PSV Schwante und vieles mehr. „Es ist so wunderschön hier. Wir waren das letzte Mal vor drei Jahren hier und es ist immer wieder eine Reise wert. Wir sind extra aus Parchim heute für das Krämerwaldfest hergekommen und es lohnt sich. Es gibt so viele Eindrücke, die einfach nur toll sind“, berichtet Ursula Niemann, die zusammen mit ihren Mann und ihren vier Enkelkindern das Areal in Wolfslake genoss.

Mehr als 4000 Besucher strömten am Sonnabend nach Wolfslake. Quelle: Robert Roeske

Positive Resonanz freut vor allem die Veranstalter und Organisatoren, die nach zwei vergeblichen Versuchen nun endlich die 18. Auflage des Krämerwaldfestes präsentieren konnten. „2019 war es zuletzt möglich das Fest zu veranstalten, dann kam Corona. In den beiden Vorjahren liefen zwar die Planungen auch, doch wir mussten dann leider relativ schnell erkennen, dass es nicht möglich ist, es auch umzusetzen“, berichtet Kerstin Rosen. Im Oktober des Vorjahres begannen die Planungen, wobei man laut Kerstin Rosen ein wenig vom bisher bekannten abwich. „Wir sind ein wenig weggegangen vom reinen Bühnenprogramm und haben mehr aktive Flächen angeboten. Wir wollten die Besucherinnen und Besucher mehr mit einbinden, was auch super funktioniert und angenommen wurde.“

Viele Stammhändler fielen Corona zum Opfer

Allerdings bemerkte auch die Organisationsleitung des Krämerwaldfestes, dass die Corona-Pandemie und vor allem deren Auswirkungen auch Einfluss auf die Händlerschaft genommen hat. „Viele Händler sind vorsichtiger bei der Planung geworden, zahlreiche Stammhändler, die Jahr für Jahr bei uns waren, gibt es schlichtweg nicht mehr. Die haben sich anderweitig orientiert beruflich, was natürlich sehr schade ist. Dennoch ist uns ein sehr gutes Händlerangebot gelungen“, merkt Kerstin Rosen zufrieden an.

Mit der Postkutsche durch den Krämerforst. Quelle: Robert Roeske

Das bestätigt auch Jens Bergener aus Berlin-Pankow, der mit seiner Frau und seinem fünfjährigen Sohn das erste Mal in Wolfslake zu Gast war. „Wir kannten dies hier ehrlicherweise überhaupt nicht, Freunde haben uns heute eingeladen hier mal vorbeizuschauen. Aber wir werden definitiv öfter kommen und auch außerhalb dieses Festes. Die Natur ist wunderschön und das Fest hier mit all seinen Angeboten ist klasse. So etwas hast du in Berlin nicht“, so der 31-Jährige begeistert.

Rotbuche zum „Baum des Jahres“ gewählt

Dicht gedrängt schoben sich die Besucher durch die Wege und stöberten in den Angeboten der Händler. Wer dem Trubel etwas entfliehen wollte, hatte auch die Möglichkeit an einer Försterwanderung durch den Krämerwald teilzunehmen, auch Postkutschfahrten durch den Forst wurden angenommen und sehr gerne genutzt. Im Rahmen des Krämerwaldfestes wurde auch der „Baum des Jahres“ vorgestellt – im Jahre 2022 ist es die Rotbuche. Zufrieden über die absolut gelungene Veranstaltung zeigte sich auch Schwantes Ortsvorsteher Dirk Jöhling: „Wir haben im Vorfeld alles versucht um dieses Fest wieder stattfinden zu lassen und es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Das tolle Wetter spielt da natürlich noch mit dazu. Es freut uns auch sehr das wir in diesem Jahr sehr viele ehrenamtliche Helferinnen und Helfer dabei hatten, ohne die solch ein Fest nicht zu realisieren ist.“ Persönlich freute sich Jöhling vor allem über die Darbietungen des Monbijou-Theaters. „Das ist echt toll“, so der Ortsvorsteher.

Spaß beim Bogenschießen hatten die Zwillinge Charlotte und Konstantin mit Mama Annika. Quelle: Robert Roeske

Bis in die Abendstunden hinein genossen die zahlreichen Besucherinnen und Besucher noch das Krämerwaldfest und viele dachten beim Heimweg wohl ähnlich wie der Pankower Jens Bergener: „Ich freue mich schon auf das nächste Jahr und das nächste Krämerwaldfest. Wir sind wieder mit dabei und werden viele Freunde mitbringen.“

Von Knut Hagedorn