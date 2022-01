Wolfslake

Nach Aussagen von Brandenburgs Umweltminister Axel Vogel (Bündnis 90/Grüne) sollen nun doch alle Waldschulen im Land erhalten bleiben – somit auch die in der Waldbegegnungsstätte in Wolfslake. Am 9. Februar solle zu diesem Thema eine entsprechende Entscheidung fallen.

Dazu äußerte sich auch Dirk Jöhling (BfO) am Montagabend im Bauausschuss der Gemeinde Oberkrämer. Er ist nicht nur der Vorsitzende des Gremiums, sondern auch der Vorsitzende des Fördervereins Regionalpark Krämer Forst. Er begrüßte die Mitteilung des Umweltministers, wies aber dennoch darauf hin, dass es die Petition weiterhin gebe, die die Offenhaltung der Waldschule in Wolfslake fordere. Es gehe darum, dieser Forderung Nachdruck zu verleihen. Jöhling dankte auch der Stadt Kremmen für die Unterstützung in dieser Hinsicht.

Die Petition im Internet: hier.

Von Robert Tiesler