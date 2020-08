Wolfslake

Im Zeitraum von Montagnachmittag bis Dienstagfrüh brachen Unbekannte gewaltsam in einen Stall und einen Büroraum eines Forstbetriebs am Krämerwald in Wolfslake ein.

Aus den Räumlichkeiten wurde diverses Werkzeug und ein PC samt Bildschirm geklaut. Der entstandene Sachschaden konnte bisher noch nicht beziffert werden.

Von MAZonline