„Wunderbar!“ – Der Gänsebraten kommt gut an

Schwante

In einem Wort: „Wunderbar!“ Das sagte Reinhard Gottschalk aus Wandlitz auf die Frage, ob es denn schmeckt. Mit seinen Freunden saß er am Sonnabendmittag auf dem Schwantener Dorfplatz und genoss den Gänsebraten mit Rotkohl und Klößen. Ein bisschen Rotkohl lag allerdings noch auf dem Teller. „Es ist fast ein wenig zu viel.“

Seit 2002 gibt es den Gänsebratentag der Bäckerei Plentz in Schwante – ausgehend von einer Familientradition. Mehr als 1000 Gänsekeulen aus Ungarn sind extra für diesen Tag zubereitet worden. Wie Bäckermeister Karl-Dietmar Plentz erzählte, seien zwischen 70 und 80 Leute im Dienst. Dazu gehören die Leute im Ausschank, in der Küche, die Lieferer, aber auch die Leute, die auf den Parkplätzen die Besucher einwiesen.

Karl-Dietmar Plentz und seine Mitarbeiterinnen. Quelle: Robert Roeske

Der Ansturm auf das Festzelt war am Mittag ziemlich groß. In Stoßzeiten lag die Wartezeit zwischen 30 und 45 Minuten. Immer wieder mussten Getränke nachgeordert werden. Aber die Leute waren sehr geduldig. „Wir kommen jedes Jahr“, erzählte Reinhard Gottschalk. Er und seine Begleiter mögen das Essen und das freundliche Klima in Schwante. Auch, dass der Kommerz nicht allzu groß geschrieben werde.

Sieglinde Kunde aus Berlin-Frohnau war am Sonnabend das erste Mal beim Gänsebratentag. Zur Gänsekeule sagte sie mit einem breiten Lächeln: „Also von zehn Punkten kriegt sie elf. Die Gänsekeule war super. Ein großes Lob an die Küche.“ Sie kannte Bäckermeister Plentz bislang nur aus der Filiale in Velten, ihrem Geburtsort, wie sie erzählte. „Ganz Berlin müsste mal nach Velten kommen“, sagte sie. Zur Gänsekeule hatte sie Rotkohl. Auch der habe ihr gut geschmeckt.

Aus Eisblöcken konnten Figuren geschnitzt werden. Quelle: Robert Roeske

Karl-Dietmar Plentz war am Mittag sehr zufrieden mit dem Ablauf der Veranstaltung. Am Mittag traten die Kinder der Kita „Villa der lustigen Frösche“ auf. „Das war ein echter Höhepunkt“, sagte der Bäckermeister. „Für die Zuhörer ist so was schön, und es stärkt die Entwicklung der Kinder. Das zeigt auch den Zusammenhalt im Dorf.“ Die Beaters und Chili sorgten später für die Live-Musik. Außerdem hatten die Besucher die Möglichkeit, aus Eisblöcken ganz neue Figuren zu bauen.

Seit zwei Jahren spielt ein Sicherheitskonzept bei der Veranstaltung eine immer größere Rolle. Das ist auch der Grund, warum der Hauptteil des Gänsebratentages inzwischen auf dem Dorfplatz stattfindet. Auch am Holzbackofen wurden Keulen verkauft, aber in kleinerem Rahmen. Simon Plentz hatte im Vorfeld an diesem Konzept gearbeitet. „Es ist gut, dass wir nicht mehr an der stark befahrenen Straße sind, sondern hier auf dem Dorfplatz“, so Karl-Dietmar Plentz.

Auftritt der Kitakinder. Quelle: Robert Roeske

Er selbst war bis zum Mittag noch nicht dazu gekommen, eine Gänsekeule zu essen. „Aber gestern haben wir alle in der Pause eine Gänsekeule gekostet. Ich freue mich dann aber später noch mal auf eine.“

Von Robert Tiesler