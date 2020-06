Schwante

Mit einer Schülerfirma fing alles an. Da ging es ums Kochen und Catering. Leon Mai (16) aus Borgsdorf wird am 3. August eine Lehre bei der Bäckerei Plentz in Schwante beginnen. Davor hat er schon Praktika in anderen Bäckereien absolviert. „Aber hier hat es mir am besten gefallen.“ Er erhofft sich, möglichst viel über den Beruf zu lernen und „eventuell danach auch hier zu arbeiten.“

Auch Benjamin Scholze (17) aus Vehlefanz ist ab August Azubi in Schwante. „Ich habe schon immer gerne gebacken und gekocht“, erzählte er am Dienstag. Auch hat er bei Plentz schon mehrere Praktika durchgeführt. „Danach war mir klar, das ist der richtige Beruf, er macht Spaß, und das Umfeld passt.“

Yasmin Peth (17) aus Schwante kam durch ihre beste Freundin zur Bäckerei. Schon seit September 2018 arbeitet sie als Aushilfe nebenbei im Geschäft. „Ich mache zum Beispiel das Geschirr sauber.“ Für eine Lehre beworben hat sie sich, weil sie immer herzlich und freundlich behandelt worden sei. Probleme würden immer schnell gelöst.

Plentz hatte mehr als 15 Bewerbungen

„Wir hatten mehr als 15 Bewerbungen“, sagte Bäckermeister Karl-Dietmar Plentz. „Darüber bin ich sehr dankbar, und ich staune manchmal.“ Er sieht das aber auch als Lohn für die Mühe, jederzeit Praktika für Jugendliche anzubieten. „Selbst wenn man dadurch feststellt: das ist nicht mein Ding. Wichtig ist dann ja, dass die Ausbildung funktioniert.“ Für den Verkaufsbereich könnten sich übrigens noch interessierte Jugendliche melden, so Plentz weiter.

Am Dienstag informierte sich der CDU-Bundestagsabgeordnete Uwe Feiler in Schwante darüber, wie das Bäckerei-Unternehmen bislang durch die Coronakrise gekommen ist. Plentz bedankte sich dafür, was die Bundesregierung während der Coronakrise entschieden habe. „Ich bin nicht sicher, ob alle Entscheidungen richtig waren, aber es wurde entschieden“, sagte er. Die Soforthilfe sei zwar nicht schnell und unbürokratisch gewesen, aber dadurch konnte er das Kurzarbeitergeld auf 100 Prozent aufstocken.

Ausbildung auf einem Krankenhausschiff im Senegal ?

Momentan wirbt der Schwantener für die Idee, Bäcker-Azubis während der Ausbildung auch einige Wochen auf ein Krankenhausschiff im Senegal zu schicken, um dort zu backen. Uwe Feiler sagte am Dienstag, er wolle sich für die Umsetzung der Idee stark machen.

