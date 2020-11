Eichstädt

In der Siedlung Zum Heidegarten in Eichstädt sowie im dortigen Verbindungsweg sind am Dienstag Reißzwecken gefunden worden, die auf dem Boden verstreut waren. Entsprechende Meldungen in lokalen Facebook-Gruppen bestätigte Polizei-Pressesprecher Joachim Lemmel am Mittwochnachmittag.

Laut Informationen der Polizei sei am Dienstag eine Person mit Hund in der betreffenden Gegend in Eichstädt unterwegs gewesen. Dort sei ein Hackfleischbällchen gefunden worden, und es habe die Vermutung bestanden, dass es mit Rattengift vergiftet gewesen sei. Außerdem sind dort auch besagte Reißzwecken gefunden worden.

Wie Joachim Lemmel sagte, sei der Hund zum Tierarzt gebracht worden, der Tatort wurde dokumentiert, Proben sichergestellt. Die Reißzwecken seien zudem durch das Ordnungsamt entfernt worden.

Über Motive sei derzeit noch nichts bekannt, es gebe nur Vermutungen. „Es sieht nach einer persönlichen Geschichte aus“, so der Polizei-Pressesprecher auf Nachfrage der MAZ.

Von Robert Tiesler