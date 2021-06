Zwei Männer geraten in Vehlefanz aneinander

Vehlefanz

Zu einem körperlichen Streit zwischen zwei Männern kam es am Montagabend an einer Badestelle am Börner See in Vehlefanz. Anlass war laut Polizei, dass eine 13-Jährige an der Badestelle durch einen alkoholisierten jungen Mann ins Wasser gestoßen wurde. Nachdem dieses Mädchen den Vorfall zu Hause ihrem Vater berichtet hatte, begab sich dieser zur Badestelle und stellte den Mann zur Rede.

In Folge dessen drohte dieser den Vater mit einer abgebrochenen Bierflasche. Zur Verteidigung holte der Vater aus seinem Fahrzeug einen Hammer. Letztendlich kam es zu keinen gegenseitigen Verletzungen und nach Eintreffen der Polizisten beruhigte sich die Lage wieder. Der junge Mann, Auslöser des Streits, hatte einen Atemalkoholwert von 3,39 Promille. Es wurden Anzeigen gegen den betrunkenen Mann, als auch gegen den Vater der 13-jährigen Tochter wegen Bedrohung aufgenommen.

Von MAZ