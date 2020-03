Oberkrämer

Auch die Gemeindeverwaltung von Oberkrämer in Eichstädt hat in Zusammenhang mit dem Corona-Virus präventive Maßnahmen ergriffen. „Die in naher Zukunft geplanten Veranstaltungen der Gemeinde sind abgesagt worden“, teilte Bürgermeister Peter Leys (BfO) am Montag mit. „Ein Großteil der geplanten Sitzungen wird in nächster Zeit ebenfalls nicht stattfinden.“

Zum Schutz aller sei zudem die Gemeindeverwaltung in Eichstädt für den Publikumsverkehr seit Montag geschlossen. „Nur in zwingenden, nicht aufschiebbaren Anliegen wird ausschließlich nach vorheriger Terminvergabe der Zugang zur Gemeindeverwaltung in Eichstädt gewährt“, so Peter Leys. „Wir bitten für diese Maßnahme um Verständnis.“

Dennoch seien die Mitarbeiter weiterhin während der Sprechzeiten erreichbar. Die Bewohner von Oberkrämer werden gebeten, statt des persönlichen Besuchs Kontakt per Telefon oder E-Mail Kontakt mit der Verwaltung aufzunehmen. Die Kontaktdaten der einzelnen Fachbereiche sind auf www.oberkraemer.de zu finden. Telefonische Infos gibt es unter 03304/39320.

Der Heimatverein Vehlefanz hat alle Aktivitäten eingestellt. Das teilte Helga Müller-Schwartz am Montag mit. Das betrifft sämtliche Aktivitäten im Heimatverein, „vor allem kein Singen, kein Turnen, kein Schach, kein Klönkaffee.“

Abgesagt ist auch die Müllsammel- und Frühjahrsputzaktion, die für den 21. März in Schwante, Vehlefanz und Bötzow geplant war. Das teilte Schwantes Ortsvorsteher Dirk Jöhling am Montag mit.

Auch beim Seniorenclub in Eichstädt sind bis auf Weiteres alle Aktivitäten eingestellt, sagte die Vorsitzende Inge Meier.

